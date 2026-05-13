Aprobado Fondo para la Protección de Personas con Discapacidad en Tunja

De acuerdo con lo manifestado por Fabián Camilo Rios Fonseca, concejal y segundo vicepresidente de la mesa directiva de la corporación edilicia, se trata de la creación del apoyo integral para las personas con discapacidad y sus cuidadores, un Fondo que se fundamenta en la Ley 2456 de 2025, “es una Ley que se aprobó en el Congreso de la República y queremos aterrizarla en nuestra ciudad para que se pueda garantizar la dignidad de esta población”.

Añadió que “estos recursos se podrían obtener de diferentes fuentes de financiación, recursos de la administración, recursos de Cooperación Internacional, donaciones de cualquier persona que lo quiera hacer en este fondo y desde allí se pueda fortalecer todas las iniciativas de emprendimiento que tienen los emprendedores con discapacidad. La intención es brindarles apoyo con elementos como bastones y en general todo lo que tenga que ver con discapacidad como educación entre otros”, finalizó.