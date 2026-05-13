ExpoProbarranquilla destaca inversiones por USD 500 millones durante el último año

Con el inicio de ExpoProBarranquilla 2026, la región Caribe ratificó su posicionamiento como uno de los principales destinos para la inversión en Colombia. El evento reúne a empresarios, inversionistas y autoridades para impulsar la competitividad y el desarrollo económico del territorio.

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La directora ejecutiva de Probarranquilla, Vicky Osorio, informó que durante el último año la entidad atendió 180 oportunidades de inversión de compañías nacionales e internacionales interesadas en instalar o ampliar operaciones en Barranquilla, el Atlántico y su área de influencia.

Millonarias inversiones en evaluación

Según Osorio, actualmente se destacan proyectos que superan los 140 millones de dólares, los cuales requieren procesos técnicos y financieros más complejos debido a su magnitud.

"Durante el último año se concretaron inversiones por cerca de 570 millones de dólares a través de 26 proyectos, teniendo a Estados Unidos como principal socio inversionista. Estas iniciativas se concentraron en sectores como servicios, alimentos y bebidas, y metalmecánica, evidenciando el interés de las empresas por el talento humano y la capacidad exportadora de la región", explicó Osorio.

Más agendas para atraer capital

Como parte de la estrategia de promoción del territorio, Probarranquilla también adelantó 59 agendas de inversión enfocadas en atraer nuevas empresas y fortalecer la llegada de capital a la región.

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La entidad resaltó que las inversiones gestionadas durante el último año superan los 500 millones de dólares, consolidando a Barranquilla y el Atlántico como un punto estratégico para el crecimiento empresarial en el país.