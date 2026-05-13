Estudiante del Colegio Jorge Washington lidera gran “Donatón” de ropa por un mundo más sostenible

Con el objetivo de promover la equidad y contribuir al bienestar de las poblaciones más vulnerables, Andrea María Jacir Álvarez, estudiante de noveno grado del Colegio Jorge Washington, puso en marcha una ambiciosa jornada de “Donatón” de ropa reciclable. Esta iniciativa nace de la necesidad de apoyar a quienes menos tienen, integrando principios de vida saludable y sostenibilidad ambiental.

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La estrategia se basa en una ruta de georreferenciación diseñada por la joven, la cual abarca diversos barrios de estratos 4, 5 y 6 en las ciudades de Cartagena y Barranquilla. A través de este recorrido, se busca recolectar prendas de vestir en desuso para entregarlas a madres cabeza de familia y jóvenes entre los 13 y 18 años, transformando estos artículos en herramientas para una vida más afable y digna.

Alianzas con propósito

Para fortalecer el impacto de su labor, la estudiante estableció una alianza estratégica con la Fundación NU3. Esta unión permite direccionar no solo las prendas recolectadas, sino también artículos de la canasta familiar, asegurando que el beneficio llegue de manera efectiva a los integrantes de dicha organización.

El proyecto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 3 (Salud y bienestar) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos). Con este enfoque, se busca que la labor social trascienda la entrega inmediata y se convierta en un aporte real al crecimiento sostenible de la región.

La “Donatón” ha sido estructurada en tres jornadas claves para cubrir diferentes necesidades sociales; la primera jornada está enfocada en la recolección de ropa para jóvenes y madres cabeza de familia. La segunda jornada programada para el próximo mes, estará dedicada a la recaudación de artículos para recién nacidos y niños menores de cuatro años y la tercera jornada está orientada a recolectar piezas para el bienestar del hogar, beneficiando especialmente a adultos de la tercera edad.

A través de estas alternativas, la iniciativa privada liderada por la joven estudiante se une al trabajo de la Fundación NU3, apostándole a un entorno más equitativo y demostrando que la responsabilidad social es un pilar fundamental desde la etapa escolar para mejorar las condiciones de vida en el Caribe colombiano.