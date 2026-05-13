Envían a prisión a hombre que habría transportado 230 kilos de explosivo anfo en el sur de Bogotá

Fue enviado a prisión de manera preventiva y temporal Brian Steven Urrea Galindo, por su presunta relación con el hallazgo de un camión cargado con más de 230 kilos de anfo (explosivo de alto poder). No ha sido declarado culpable por lo que conserva la presunción de inocencia. Foto: Fiscalía.

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a prisión a un hombre que fue capturado en flagrancia presuntamente transportando en un furgón más de 230 kilos del explosivo conocido como anfo, en el sur de Bogotá.

Se trata de Brian Steven Urrea Galindo, quien fue detenido en medio de un operativo entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en el barrio Britalia, ubicado en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital de la República.

“El material explosivo era movilizado en un furgón y estaba distribuido en cinco bultos que simulaban contener fertilizante. Adicionalmente, iba cubierto con láminas de madera y cajas con vasos plásticos”, detalló la Fiscalía.

Lea además: Disidencias cambiaron tecnología de drones con explosivos, denuncia gobernadora del Valle

También se conoció que, luego de los peritajes realizados, se detectó que se trataba de nitrato de amonio, un explosivo de alto poder. El procesado conducía el vehículo.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, agravado. Los cargos no fueron aceptados.

Ante la gravedad de los hechos, el juez impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Urrea Galindo.

Le podría interesar: Cuatro soldados del Ejército asesinados y tres heridos en ataque con explosivos en el Guaviare

Dicha orden judicial es preventiva y temporal, mientras avanza la investigación en la Fiscalía General de la Nación, que busca establecer el origen del explosivo y el destino final.

Además, se pretende determinar qué otras personas estarían involucradas en la planeación y ejecución de la fabricación, transporte y posible activación del explosivo en un atentado y en qué lugar de Bogotá o de Colombia podría ocurrir.