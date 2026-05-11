China confirma que Trump visitará el país del 13 al 15 de mayo

AME2016. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/01/2025.- Combo de fotografías donde se observa al presidente de China, Xi Jinping (i), y al presidente electo de EE.UU., Donald Trump. El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, informó este viernes por la mañana que había mantenido una conversación por vía telefónica con el mandatario chino, Xi Jinping, y que ambos harán "todo lo posible para que el mundo sea más pacífico y seguro" a partir de que el lunes arranque su mandato. EFE/EPA/ Paolo Aguilar / Mohammed Badra ARCHIVO / Paolo Aguilar / Mohammed Badra ( EFE )

La Cancillería de China confirmó este lunes en un comunicado que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizará una visita de Estado al país asiático del 13 al 15 de mayo por invitación de su homólogo chino, Xi Jinping.

La confirmación oficial llega dos días antes del inicio del viaje, después de que la Casa Blanca hubiera situado la visita en torno a esas fechas y de que Pekín, como es habitual en este tipo de eventos, no la hubiese confirmado hasta esta semana.

El viaje se produce tras la tregua comercial pactada por ambos líderes en octubre en la ciudad surcoreana de Busan y estará precedido por las negociaciones comerciales que el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mantendrán este miércoles en Seúl, en un contexto marcado por las tensiones arancelarias y tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán.

La visita será la primera de un presidente estadounidense a China desde la que realizó el propio Trump en 2017, durante su primer mandato, y llega en un momento de estabilidad frágil entre las dos mayores economías del mundo, después de meses de guerra arancelaria que llegaron a equivaler a un embargo comercial ‘de facto’.

Trump ya había previsto viajar a China a finales de marzo, pero el desplazamiento se aplazó después de que el mandatario afirmara que debía permanecer en Estados Unidos para gestionar la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

Irán estará en el centro de la agenda

El embajador chino ante la ONU, Fu Cong, advirtió recientemente de que, si Ormuz seguía cerrado durante la visita de Trump, ese asunto estaría inevitablemente en el centro de las conversaciones, y el canciller iraní, Abás Araqchí, visitó la semana pasada China, donde se reunió con su homólogo Wang Yi.

El propio Trump afirmó la semana pasada que hablará con Xi sobre Irán y sostuvo que el líder chino ha sido «muy amable respecto a un conflicto que afecta directamente a las necesidades energéticas de China, dependiente en buena medida de los suministros procedentes del golfo Pérsico.

Pekín, principal socio comercial de Teherán, ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y ha defendido una salida mediante el diálogo, aunque también ha subrayado la necesidad de respetar la soberanía y la seguridad de los países del Golfo.

El tema comercial

La agenda comercial seguirá, no obstante, en el centro de la cita, después de que la tregua de Busan rebajara parte de la presión arancelaria, permitiera reactivar compras chinas de productos agrícolas estadounidenses y aliviara parcialmente las restricciones chinas sobre las tierras raras.

En marzo, He y Bessent encabezaron en París una ronda constructiva de dos días de negociaciones comerciales en la que también participó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

En aquellas conversaciones, las delegaciones abordaron las tierras raras, el déficit comercial estadounidense, posibles compras chinas de productos agrícolas, energía y aviones, y la creación de una especie de “junta de comercio” para gestionar los intercambios bilaterales.

La visita también llega marcada por la rivalidad tecnológica, después de que Washington reforzara los controles a la exportación de chips avanzados empleados en inteligencia artificial y de que China acelerara sus esfuerzos de autosuficiencia en semiconductores y otros componentes críticos.

A esos asuntos se suma Taiwán, cuya soberanía China reclama y que Pekín considera el núcleo de sus intereses fundamentales y la base política de la relación con Washington.

Negociaciones antes de la visita de Trump

Entretanto, el viceprimer ministro chino He Lifeng viajará a Corea del Sur para mantener este miércoles negociaciones económicas y comerciales con Estados Unidos.

El desplazamiento, según el Ministerio de Comercio chino, fue acordado por ambas partes y He, principal interlocutor económico de Pekín con Washington, encabezará la delegación del país asiático en las conversaciones.

Según el comunicado, ambas partes tomarán como guía “los importantes consensos” alcanzados por los jefes de Estado en su encuentro en Busan del pasado octubre y en sus anteriores llamadas telefónicas, y mantendrán consultas sobre asuntos económicos y comerciales de interés común".

Bessent confirmó por su parte en la red social X que viajará este lunes a Japón y Corea del Sur antes de continuar hacia Pekín para la cumbre entre Trump y Xi Jinping.