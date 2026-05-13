Empresas de transporte del Tolima reportan dramática pérdida de pasajeros por la ilegalidad

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Tránsito del Tolima, Mario Tovar, anunció una serie de medidas para atacar la informalidad e ilegalidad en el transporte, que viene generando pérdidas millonarios para las empresas formales.

Según el funcionario, el transporte ilegal ha disminuido notablemente la cantidad de pasajeros que se movilizan desde municipios como El Espinal, Guamo, Chaparral y Ortega hacia Ibagué y otros destinos.

“Hablábamos con el gerente de Cotrautol y nos entregaban una cifra supremamente preocupante: más de 5 mil pasajeros dejaron de movilizarse en un solo mes. Este flagelo nació casi que a la par de la pandemia, por la necesidad de la gente de transportarse y de otras personas de buscar una fuente de ingreso”, explicó Tovar.

También preocupa a las autoridades la seguridad de los pasajeros en el transporte ilegal, toda vez que algunos vehículos se movilizarían sin SOAT, con exceso de velocidad y, en algunos casos, con conductores en estado de embriaguez.

Para contrarrestar el fenómeno, se realizó un encuentro en el que participaron gerentes de las empresas transportadoras que operan en este corredor estratégico, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía y representantes de la Superintendencia de Transporte, con quienes se pactó un plan de choque operativo basado en una mayor cantidad de puestos de control.

“Hemos llegado a unos compromisos y acuerdos para trabajar de manera frontal contra la ilegalidad y la informalidad. Haremos un frente común para combatir este flagelo que impacta directamente en la seguridad vial y en la economía de los transportadores”, señaló Tovar.

Los peligros de la ilegalidad en el transporte

La Secretaría de Tránsito y Transporte advirtió sobre los siguientes riesgos:

Altos índices de accidentalidad: los vehículos que operan en la ilegalidad suelen exceder los límites de velocidad y no cumplen con las revisiones técnico-mecánicas exigidas al transporte legal.

los vehículos que operan en la ilegalidad suelen exceder los límites de velocidad y no cumplen con las revisiones técnico-mecánicas exigidas al transporte legal. Ausencia de seguros: en caso de un siniestro vial, el transporte ilegal no cuenta con pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual para cubrir gastos médicos, indemnizaciones o daños a terceros.

en caso de un siniestro vial, el transporte ilegal no cuenta con pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual para cubrir gastos médicos, indemnizaciones o daños a terceros. Conductores no certificados: no existe garantía de que quienes operan estos vehículos cuenten con la idoneidad, los descansos necesarios o la capacitación en seguridad vial requerida.

no existe garantía de que quienes operan estos vehículos cuenten con la idoneidad, los descansos necesarios o la capacitación en seguridad vial requerida. Inseguridad personal: al no estar vinculados a empresas legalmente constituidas, se pierde el rastro del vehículo y del conductor, aumentando el riesgo de hurtos o situaciones que vulneren la seguridad del pasajero.

“La invitación es a usar el servicio legal, que nos permite saber que ese vehículo cuenta con todos los seguros, las revisiones preventivas y las pruebas de embriaguez que se les realizan a los conductores. En el vehículo ilegal no existe ningún tipo de estos controles”, concluyó.