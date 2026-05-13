Director nacional del CTI anuncia ofensiva contra las bandas de ‘brujos’ en El Espinal

Tolima

El general José Luis Ramírez Hinestroza, director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, lideró una mesa técnica en El Espinal, a la que asistieron la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz; el alcalde Wilson Gutiérrez y otras autoridades.

El director del CTI atendió el llamado del alcalde para conocer las problemáticas de seguridad, orden público e investigación criminal que afronta El Espinal, e indicó que el encuentro permitió estudiar el proyecto de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para el municipio.

“Nos hemos desplazado para revisar las problemáticas que afectan a El Espinal, Coello y Suárez. Estamos proyectando la posibilidad de tener una URI que fortalezca la presencia de fiscales e investigadores, permitiendo mejores resultados en la judicialización de los responsables”, afirmó el general Ramírez.

La futura URI tendría un alcance regional, integrando a los municipios de Coello y Suárez. La capacidad de respuesta conjunta permitirá atacar con mayor contundencia el homicidio bajo la modalidad de sicariato y las redes de extorsión que afectan la tranquilidad de estos municipios.

“Queremos aunar esfuerzos para que, a mediano plazo, tengamos una URI para atender todos los delitos en El Espinal. El director nacional del CTI nos ha escuchado y ha quedado muy comprometido en gestionar lo que hoy necesita nuestra ciudad”, aseguró el alcalde Gutiérrez.

Por su parte, el director del CTI anunció que continuarán las investigaciones para desarticular las bandas de los denominados “brujos”, tan populares en El Espinal, que servirían de fachada para el microtráfico o el lavado de activos.

“Habrá mesas permanentes de seguimiento de los delitos, caracterizando las estructuras y el fenómeno del homicidio. Seguimos avanzando en la investigación estructural contra los brujos y el esoterismo y, por supuesto, en desarticular estas estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes”, afirmó el director.

Los compromisos