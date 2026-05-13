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13 may 2026 Actualizado 11:38

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ELN sería el responsable de incinerar un bus en El Cerrito, Santander

También atacaron otro bus que no se detuvo en el mismo lugar en donde se presentaba la afectación.

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Desde la Gobernación de Santander confirmaron que el ELN sería el responsable de incinerar un bus de la empresa Concorde en el municipio de El Cerrito cuando cubría la ruta Cúcuta - Bogotá y que otro bus, de la misma empresa, fue atacado al no detenerse ante la presencia de hombres armados.

“No solo con la incineración del bus donde bajan los pasajeros, no les permiten retirar sus pertenencias, incineran sus pertenencias y el bus atentando contra la integridad y la vida de nuestros pasajeros y atentando el derecho de la libre movilidad. Asimismo, desafortunadamente también sobre el mismo sector y en la misma hora integrantes de ELN accionan sus armas contra un bus de la misma empresa que no hizo el pare afectando a y aterrorizando a todos los pasajeros”, indicó el general Oscar Hernández, secretario del interior de Santander.

Dijo también el jefe de esta cartera que desde la gobernación se le hizo un llamado a la fuerza pública incrementar la presencia y las acciones para evitar que se sigan presentando estos hechos violentos, no solo en el departamento sino en todo el país.

Además, confirmó que se mantiene la recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que ayude a dar con la captura de los integrantes del ELN que serían responsables de estos hechos.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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