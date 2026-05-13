Concejal denuncia que una recusación frenó cambios al Plan de Desarrollo de Bucaramanga

El concejal de Bucaramanga Diego Lozada aseguró que una recusación presentada contra los cabildantes terminó suspendiendo el debate del Plan de Desarrollo 2026-2027 y, según afirmó, impediría que el Concejo haga modificaciones al documento antes de su aprobación.

En entrevista con Caracol Radio, Diego Lozada calificó la situación como “preocupante” y señaló que la recusación frena la posibilidad de que los concejales incorporen propuestas y ejerzan control político sobre la hoja de ruta de la ciudad para los próximos dos años.

“El plan de desarrollo prácticamente quedaría como lo quiere la administración y como lo planteó inicialmente la administración, sin ningún cambio”, afirmó.

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El concejal explicó que junto a otros concejales habían presentado varias proposiciones para modificar el documento, entre ellas aumentar de 500 a 1.000 las becas de educación superior, crear un programa de capital semilla para beneficiar a 2.000 emprendimientos y fortalecer los frentes de seguridad y el sistema tecnológico de vigilancia en la ciudad.

Agregó que también buscaban establecer límites frente a nuevas modificaciones de estratificación en Bucaramanga y plantear condiciones sobre los recursos destinados a Metrolínea y los estudios de movilidad.

“Todo eso quedó prácticamente desechado porque la recusación suspende automáticamente el debate y tiene que resolverlo la autoridad competente”, indicó.

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Lozada aseguró que el principal riesgo es que el plan de desarrollo termine siendo aprobado por decreto sin una discusión amplia en el Concejo, debido a que el documento debe quedar sancionado antes del 30 de mayo de 2026.

Aunque reconoció que el texto radicado por la Alcaldía “no es un mal documento”, insistió en que había metas que podían ser más ambiciosas para atender problemáticas sociales y económicas de la ciudad.

“Le estábamos apuntando al mantenimiento general de las cámaras de seguridad y al fortalecimiento presupuestal de los frentes de seguridad, que son los factores de reacción inmediata en los barrios”, explicó.

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Diego Lozada calificó el mecanismo como una “limitante antidemocrática” y aseguró que las decisiones sobre el futuro de la ciudad deberían tomarse mediante debate y votación en el cabildo municipal.

“Yo fui uno de los que votó negativo el plan de desarrollo del exalcalde anterior, pero eso es la democracia: votar, debatir y proponer, no impedir las discusiones con leguleyadas”, concluyó.