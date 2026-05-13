Crece la preocupación por los reiterados casos de abuso sexual contra perritas en el Tolima

Tolima

Un repudiable caso de maltrato animal ha generado indignación generalizada en Honda, donde una perrita apareció muerta y con signos de haber sido abusada sexualmente. Así lo indicó Lina Sandoval, directora de Derechos Humanos de la Gobernación del Tolima.

Se trata de la perrita “Lula”, quien apareció con múltiples signos de violencia y murió posteriormente debido a la gravedad de las lesiones. De acuerdo con la funcionaria, el animal fue atacado luego de salir en defensa del predio de sus dueños ante unos ruidos extraños que se escuchaban en el lugar.

“Tuvo laceraciones y maltrato en varias partes de su cuerpo, tiene rasgados sus genitales, lo que representa una sospecha e indicio grave de abuso sexual contra la perrita. Fue tan atroz el acto que terminó causándole la muerte”, indicó Sandoval.

Lula fue trasladada a una clínica veterinaria tras sufrir las lesiones, pero murió días después debido a la gravedad de las mismas. Casos como el de Lula, lamentablemente, se han vuelto frecuentes en el Tolima en el transcurso del presente año. En Chaparral ocurrió algo similar con Estrella y en Roncesvalles con Perla; en ambos casos las perritas murieron.

“Por eso vemos tan importante el trabajo con la comunidad y el respeto por los animales. Invitamos a todos a proteger la vida de nuestros perritos, gaticos, caballos y todos los animales (…) Todos debemos avanzar en el reconocimiento de los derechos de los animales. Hay que trabajar juntos para fortalecer los principios y valores en los hogares”, manifestó la directora.

Por su parte, la Alcaldía de Honda emitió un comunicado a la opinión pública en el que rechazó el caso de Lula y anunció acompañamiento al proceso para dar con los responsables y evitar que el hecho quede en la impunidad.

“La investigación y judicialización corresponde a la Fiscalía General de la Nación, a través del GELMA — Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal. La UMATA y la Administración Municipal acompañarán el proceso en materia de protección y bienestar animal. Llamamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia o negligencia contra los animales”, reza el comunicado.