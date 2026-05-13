Cortometrajes colombianos estarán en la edición 79 del Festival de Cannes: ¿cuáles son?

Hasta el 24 de mayo se celebrará la edición 79 del Festival de Cannes, el evento cinematográfico más importante del mundo. Este año, Bogoshorts, plataforma que impulsa el cortometraje latinoamericano, tendrá presencia en el festival por segundo año consecutivo.

Bogoshorts presentará dos colecciones de cortometrajes: una con los ganadores colombianos de su edición 23 y otra con una muestra de nuevos talentos latinoamericanos con proyección internacional. Una delegación de 17 personas que hacen parte de estos cortos estarán presencialmente en el festival.

El programa Bogoshorts World Tour - Winners Colombia reúne los siguientes cortos:

‘Agachar el rostro’ (2025) , dirigido por Camilo Medina Noy y coproducido por el mismo Medina Noy junto a Ana Paula Riaño, ganador de la Santa Lucía a Mejor Cortometraje de Ficción.

, dirigido por Camilo Medina Noy y coproducido por el mismo Medina Noy junto a Ana Paula Riaño, ganador de la Santa Lucía a Mejor Cortometraje de Ficción. ‘Un aparato para detectar fantasmas’ (2025) , dirigido por Mauricio Maldonado y producido por Jenny David, ganador a la Santa Lucía Mejor Dirección.

, dirigido por Mauricio Maldonado y producido por Jenny David, ganador a la Santa Lucía Mejor Dirección. ‘Malas posturas’ (2025) , dirigido por Juan Pablo Castro y producido por Iván Garzón Mayorga, ganador a la Santa Lucía a Mejor Actor Protagónico.

, dirigido por Juan Pablo Castro y producido por Iván Garzón Mayorga, ganador a la Santa Lucía a Mejor Actor Protagónico. ‘Mi viche todo el día’ (2025) , dirigido por Juan Camilo Moreno y producido por Leandro Hernández y Jhonan Cardona, ganador a la Santa Lucía a Mejor Corto Documental.

, dirigido por Juan Camilo Moreno y producido por Leandro Hernández y Jhonan Cardona, ganador a la Santa Lucía a Mejor Corto Documental. ‘Luz de luna’ (2025), dirigido y producido por Claudia Alejandra Rivera Guarnizo, ganador a la Santa Lucía a Mejor Dirección de Fotografía.

La colección Bogoshorts World Tour - Latin American Talents está compuesta por los siguientes cortos: