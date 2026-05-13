Bogotá vivirá una nueva jornada cultural 24/7: ¿cuándo será y qué programación hay?

El próximo sábado, 16 de mayo, las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, La Candelaria, Barrios Unidos y Chapinero tendrán varios espacios culturales diseñados para que todos los ciudadanos puedan acceder a espacios que resultan distintos teniendo en cuenta las dinámicas de la ciudad.

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“Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá le apostamos a una ciudad cultural 24/7, porque entendemos que la cultura también transforma la manera en que vivimos y habitamos la noche. Los parques, museos, hostales, galerías y circuitos creativos pueden convertirse en escenarios de encuentro, bienestar y convivencia”, afirmó Santiago Trujillo, secretario de Cultura.

Entre 2024 y 2025, esta estrategia movilizó más de $3.504 millones y desarrolló más de 240 acciones culturales entre eventos, activaciones, fines de semana extendidos y procesos comunitarios. De igual forma, vinculó a más de 1.800 artistas y agentes culturales.

Este año, la programación se despliega en cuatro grandes circuitos. La jornada comenzará desde las 2:00 p.m. con actividades pensadas para distintos públicos y se extenderá hacia la noche con programación de música en vivo y recorridos culturales que activan la economía nocturna.

Esta es la programación completa

Distrito Creativo La Candelaria - Santa Fe

Hostal Botánico — 3:00 p.m. Música del Pacífico con SHONTABRAVA, DJ Galletas Calientes y Ñeque y Tambo, además de laboratorio de creación colectiva y serigrafía participativa.

Museo del Claustro del Rosario — desde las 3:30 p.m. Activación artística con danza, mediación en artes y oficios y recorrido por la Iglesia de La Bordadita.

Museo del Vidrio de Bogotá — 5:40 p.m. Recorrido museal y activación patrimonial alrededor del vidrio como símbolo, material y lenguaje.

Hostal Masaya — 6:00 p.m. Música del Caribe con Pacificolombia, DJ Set y actividades de serigrafía comunitaria.

Hostal Fátima — 7:00 p.m. Fusiones andinas con Malalma y DJ Rojo, junto a experiencias de creación colectiva y prevención de violencias de género.

Museo Masónico — 7:30 p.m. Visita a la Bóveda Celeste y presentación musical de “Carranga Masónica”.

Distrito Creativo San Felipe

Parque Juan XXIII — 2:00 p.m. “La noche se abre”: actividades familiares de danza, improvisación y lectura para niñas y niños.

Parque La Araña — 2:00 p.m. Bienestar, música contemplativa y exposición de artistas plásticos del Distrito Creativo.

Parque La Estación / Sala La Estación — 3:00 p.m. Cantautores en formato acústico, poesía, narración oral y cuentería en un espacio enfocado en el cuidado comunitario.

7 Miradas — Distrito Creativo San Felipe — 4:00 p.m. Cuatro recorridos guiados por galerías y economías creativas del sector.

Casa Valhalla — 8:00 p.m. Presentaciones musicales de Juan Camacho y la banda de Niko Cortés.

Casa 73-22 — 8:00 p.m. Concierto de las cantautoras Luisa Enciso y Lucile.

Espacio KB — 10:00 p.m. DJ sets de Disco Amore y artistas invitados, junto a activaciones de protocolos de cuidado en espacios culturales.

Distrito Creativo Diverso La Playa