Alcaldía de Bogotá y MinInterior se reúnen para evaluar situación de la U. Pedagógica

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero confirmó que en las últimas horas integrantes de la Administración Distrital se reunieron con el Ministerio del Interior para analizar la situación de orden público generado por la exigencias de estudiantes de una tarifa diferencial en TransMilenio y, la que algunos encapuchados han aprovechado para generar actos de vandalismo.

“Como ciudad debemos rodear a estudiantes, docentes y trabajadores que nada tienen que ver con los violentos”, dijo el secretario.

De acuerdo con el alto funcionario son varios los acuerdos que se firmaron tras el encuentro:

1. Convocar una Mesa de Alertas Tempranas extraordinaria en los próximos días.

2. Acompañar las denuncias desde la Dirección de Derechos Humanos de @GobiernoBTA.

3. Insistir en que cualquier amenaza o evidencia sea llevada de manera inmediata ante la Fiscalía.

“Desde la alcaldía de @CarlosFGalan rechazamos la estigmatización sobre la movilización pacífica que genera el actuar de estos grupos aislados”, concluyó el funcionario.