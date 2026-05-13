“Los alcaldes no han tenido la oportunidad de sentarse con Petro”: Galán | Foto: W Radio Colombia

En medio del Foro Presidencial Capitales que Construyen, el alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, Carlos Fernando Galán, aseguró que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha existido una relación “compleja” con las ciudades principales del país.

“En estos dos años y cinco meses los alcaldes no han tenido la oportunidad de sentarse con el presidente de la República, lo que es una demostración de la falta de diálogo (…) es una falta de respeto por la autoridad local”, afirmó.

Y agregó que “el presidente ha ido a ciudades capitales y no se ha sentado con sus alcaldes. Ese no es el camino para construir confianza en medio de la diferencia”.

De igual manera, Galán señaló que aunque es normal que existan diferencias políticas entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, ambas partes tienen la obligación de coordinarse y trabajar conjuntamente en temas clave para las ciudades.

“Tenemos la obligación, tanto el presidente como nosotros los alcaldes, de buscar coordinación, articulación y acuerdos en beneficio de la ciudadanía”, dijo.

Además, se refirió a las principales preocupaciones de las ciudades, entre ellas la seguridad, la financiación de proyectos de infraestructura y la sostenibilidad fiscal de los territorios. Pues, según explicó, la mayoría aún dependen de la voluntad política del Gobierno Nacional para sacar adelante proyectos estratégicos.

“Hemos visto ciudades capitales que dependen de que un ministro las reciba o de que el presidente les ponga atención para tener proyectos estratégicos. Eso no debería pasar”, afirmó.

Inasistencia de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Por otro lado, el alcalde lamentó la ausencia de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella al foro organizado por Asocapitales.

“Lamentamos que no estén presentes esos dos candidatos. Vamos a escuchar y a recibir a los demás candidatos que sí cumplieron la cita”, afirmó.

Finalmente, Galán indicó que el objetivo del espacio sería escuchar las propuestas de los aspirantes presidenciales frente a temas como seguridad, justicia, infraestructura y finanzas territoriales, con el fin de construir una agenda común para las ciudades de cara a las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo.