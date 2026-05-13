Colombia acoge a 19 países de Iberoamérica en busca de acuerdos en educación, arte y cultura

Colombia

Desde el lunes 11 al viernes 15 de mayo, Colombia toma un papel protagónico a nivel internacional al acoger el Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz 2026, en el cual se habilitarán espacios para el diálogo entre 19 naciones en busca de acuerdos. El evento es realizado por el Ministerio de Cultura y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con el apoyo de Unesco, SEGIB y CAF.

Con la presencia de ministros y expertos de 19 naciones, Colombia se reafirma como un referente en el uso de la formación artística como motor de cohesión social y diálogo ciudadano.

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, destacó que el país sea la sede de este gran encuentro de países.

“Colombia es hoy el epicentro de un diálogo histórico donde el arte sana tejidos sociales. Lideramos el camino para que la cultura sea el lenguaje común de la paz en toda Iberoamérica”, indicó.

Este Congreso Iberoamericano busca impulsar acciones y cooperaciones para convertir a la educación artística y cultural en un derecho en la región.

“A través de la educación artística y el diálogo cultural, no solo impulsamos políticas públicas más inclusivas, sino que también fortalecemos una ciudadanía iberoamericana crítica, sensible y capaz de afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo con creatividad y sentido colectivo”, mencionó el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero.

Hitos del Congreso

El Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz 2026 tiene tres objetivos claros:

Declaración de Bogotá: un acuerdo regional para posicionar la educación artística como derecho.

un acuerdo regional para posicionar la educación artística como derecho. Redartes: creación de la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural.

creación de la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural. Hoja de ruta 2026 – 2028: acciones concretas para implementar en los países de Iberoamérica.

¿Cuál es la programación del Congreso Iberoamericano de Educación?

11 de mayo

Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga

12 de mayo

Universidad de Antioquia en Medellín

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (sede central), Tunja

Universidad del Magdalena en Santa Marta

Universidad de Caldas en Manizales

Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá

Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá

13 – 15 de mayo

Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, Bogotá.

¿Cómo participar en el Congreso?

Las personas interesadas en participar en el Congreso Artes para la Paz 2026, pueden inscribirse y revisar la programación completa en la siguiente URL → https://www.mincultura.gov.co/despacho/congreso-artes-para-la-paz