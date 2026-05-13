Cartagena y Bolívar celebran el Día Internacional de los Museos con jornada de puertas abiertas

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), y la Gobernación de Bolívar, a través del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), en articulación con la Red de Museos de Cartagena y Bolívar, invitan a cartageneros y visitantes a disfrutar de la Jornada de Puertas Abiertas en los Museos, que se realizará el próximo domingo 17 de mayo, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., con entrada libre.

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La iniciativa busca acercar a las familias, niños, jóvenes y visitantes a los espacios museales de la ciudad y el departamento, promoviendo el acceso a la cultura, la memoria, el arte y el patrimonio como herramientas de formación, identidad y participación ciudadana.

“Los museos son espacios vivos que preservan nuestra memoria y fortalecen la identidad cultural de Cartagena y Bolívar. Esta jornada de puertas abiertas es una invitación para que las familias recorran estos escenarios y se conecten con nuestra historia y nuestras tradiciones”, afirmó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay.

Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, señaló: “Desde la administración distrital seguimos impulsando acciones que permitan acercar los museos a la ciudadanía. Queremos que niños, jóvenes y adultos vivan experiencias significativas alrededor del patrimonio y reconozcan a los museos como espacios de aprendizaje, encuentro y transformación cultural”.

Museos que abrirán sus puertas

Durante la jornada, los asistentes podrán visitar gratuitamente los siguientes espacios:

* Museo Histórico de Cartagena

* Museo del Oro Zenú (9:00 a. m. a 2:00 p. m.)

* Museo de Arte Moderno de Cartagena Enrique Grau

* Casa Museo Rafael Núñez

* Museo Biográfico Madre Bernarda

* Museo Un Momento de Fantasía

* Casa Museo El Pozón

* Espacio Cultural Claustro de La Merced

* Castillo de San Felipe de Barajas (8:00 a. m. a 5:00 p. m.)

* Museo de la Memoria Viva – Consejo Comunitario de Islas del Rosario

* Yurbaco Museo (8:00 a. m. a 5:00 p. m.)

* Casa Museo Simankongo de Palenque

* Museo de Arte y Memoria de Mampuján

* Museo Etnoindustrial de Galerazamba

* Museo Rancho de la Memoria

* Museo Comunitario de San Jacinto

* Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María – El Mochuelo

La Alcaldía de Cartagena y la Red de Museos de Cartagena y Bolívar reiteran la invitación a toda la ciudadanía para disfrutar de un día dedicado al patrimonio, la historia y la cultura.

Sobre la conmemoración

Cada año, el 18 de mayo, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) celebra el Día Internacional de los Museos (DIM), un evento mundial que pone de relieve el papel transformador de los museos en la sociedad. En 2026, el DIM explorará “Museos uniendo un mundo dividido”, centrándose en cómo los museos pueden actuar como puentes que superan las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro de las comunidades y entre ellas en todo el mundo.

El tema de este año también sirve de guía para las celebraciones del 80.º aniversario del ICOM, lo que marca un hito en el compromiso continuo de la organización con el apoyo a los museos y su papel en la sociedad.