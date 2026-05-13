Cartagena gradúa a 451 emprendedores que le ganaron la batalla a la pobreza extrema

451 emprendedores alzaron sus diplomas con los ojos brillantes de alegría y vivieron uno de los momentos más transformadores de sus vidas: la graduación del programa Camino de Oportunidades, impulsado por la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social PES-Pedro Romero, y Opportunity International Colombia.

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La ceremonia, celebrada en el Centro de Convenciones de Cartagena, reunió a beneficiarios de las dos fases —creación y fortalecimiento de unidades productivas— provenientes de 10 sectores de nuestra ciudad El Pozón, Cerros de Albornoz, Pasacaballos, Faldas de la Popa, Torices, Barú (Santa Ana y Ararca), Arroyo Piedra, Arroyo Grande, La Boquilla, Nelson Mandela y Barrios Unidos. El 95% son mujeres.

Un modelo que mide resultados reales

Durante más de 14 meses, cada familia tuvo a su lado un equipo de profesionales que no solo las visitó mes a mes, sino que las escuchó, acompañó y motivó constantemente a creer en sus capacidades y construir nuevas oportunidades para sus hogares.

Como parte de este proceso, el programa realizó más de 11.000 visitas de acompañamiento, coaching y seguimiento personalizado, convirtiendo el apoyo cercano y continuo en uno de los pilares fundamentales del Modelo de Graduación.

El programa operó bajo el enfoque de Modelo de Graduación, que evalúa el avance de las familias en cuatro dimensiones: seguridad alimentaria, resiliencia económica, participación comunitaria y goce efectivo de derechos como salud y educación.

Los participantes se capacitaron en panadería, confección, belleza, cocina, mercadeo, entre otras áreas. Aprendieron a llevar las cuentas de sus negocios, a vender a través de redes sociales y a ahorrar en comunidad. Formaron 35 grupos de ahorro donde se respaldaron mutuamente, acumulando más de $212 millones de forma colectiva.

Cada emprendedor recibió capital semilla para poner en marcha o fortalecer su unidad productiva. Además, participaron en ocho talleres empresariales donde perfeccionaron su modelo de negocio en áreas como planeación estratégica, análisis financiero, mercadeo y costos, seguidos de un acompañamiento post-capitalización de entre 4 y 10 meses.

“Este programa refleja el compromiso de Opportunity International de crear caminos sostenibles para salir de la pobreza para familias de todo el mundo. Nuestro camino juntos apenas comienza. Mientras forjan sus propios caminos hacia la prosperidad, sepan que estaremos a su lado, trabajando juntos para construir comunidades y economías más fuertes y resilientes en toda Colombia”, resaltó Atul Tandon, CEO Opportunity International Estados Unidos.

La inversión total del programa fue de $4.593 millones de pesos: el 49% aportado por el Distrito de Cartagena y el 51% por Opportunity International Colombia, con $1.000 millones destinados exclusivamente a capital semilla.

De las 500 familias que arrancaron, 451 cruzaron la línea de graduación. No solo cumplieron criterios, demostraron que con el acompañamiento correcto, la pobreza extrema no es un destino, sino un punto de partida que se puede superar.

“Es una gran satisfacción para nuestra administración distrital, encabezada por el alcalde Dumek Turbay Paz, haber culminado esta cohorte en la que más de 450 familias de sectores vulnerables salen de la pobreza extrema. La misión de este gobierno es transformar la vida de los cartageneros para bien y este programa es una muestra de que podemos hacerlo”, señaló Jorge Redondo, director del PES- Pedro Romero.

Resultados que hablan solos

Los ingresos mensuales de las familias crecieron un 286%, pasando de $417.650 a $1.610.848, y el 90% superó el umbral de pobreza extrema. El 88% diversificó sus fuentes de ingreso y la cultura del ahorro pasó de un 1,5% inicial al 93%.

En seguridad alimentaria, el salto fue histórico: al inicio solo una familia completaba tres comidas diarias; al cierre, 488 lo hacen de forma sostenida y el 97% tiene recursos asegurados para los próximos cinco días. En la misma línea, el 97% de las participantes reportó mayor confianza, autonomía y participación comunitaria, más del doble del 42% registrado al inicio del programa.

“Cada una de nosotras llegó a este programa con una historia distinta, pero con algo en común: el deseo profundo de transformar nuestras vidas y las de nuestras familias. Y en ese proceso, Camino de Oportunidades no solo nos brindó herramientas, también nos permitió creer en nosotras mismas, reconocer nuestro valor y descubrir capacidades que muchas veces no sabíamos que teníamos. Hoy podemos decir con orgullo que no solo aprendimos a emprender, a ahorrar o a fortalecer nuestros ingresos. También aprendimos a levantarnos, a tomar decisiones, a confiar, a soñar en grande y a no rendirnos”, resaltó Laura, participante de las Faldas de La Popa.

Por último, los negocios pasaron de 250 unidades iniciales a 483 activas, el 95% vendiendo por redes sociales y el 96% llevando registros formales de sus finanzas.

Más allá de las cifras, este proceso dejó algo aún más importante: familias que hoy creen en sus capacidades, que aprendieron a ahorrar, a emprender, a tomar decisiones y a construir nuevas oportunidades para sus hogares.

Muchas de ellas lograron metas que hace más de un año parecían imposibles. Hoy cuentan con ingresos que les permiten brindar mayor estabilidad a sus familias, proyectar un mejor futuro para sus hijos y continuar fortaleciendo sus negocios y sus comunidades.

Camino de Oportunidades no solo entregó herramientas; sembró capacidades para que esta transformación continúe creciendo de manera sostenible en el tiempo.