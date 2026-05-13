Alias “John David” capturado con pistola tras cometer hurto en el barrio El Líbano de la ciudad

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de un sujeto en el sector Tesca, del barrio El Líbano. El individuo había cometido un robo minutos antes; sin embargo, la solidaridad de la comunidad permitió la rápida captura del implicado.

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Gracias a la rápida y contundente acción de los uniformados, se inició una persecución que culminó con la captura de ‘John David’, de 22 años, quien minutos antes intimidó a un ciudadano despojándolo de dinero en efectivo y elementos personales.

Durante el procedimiento, fue incautada una pistola y un cargador. Los elementos hurtados fueron recuperados en su totalidad y devueltos a su propietario, quien agradeció la reacción policial.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

En lo corrido del año, se han capturado más de 400 personas por el delito de hurto y se han incautado 239 armas de fuego.

“Seguimos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, invitamos a la comunidad a denunciar y a cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.