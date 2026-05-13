Antonio Correa radica queja contra representante de La U por presunto saboteo al estatuto aduanero

El senador del Partido de La U, Antonio Correa, presentó ante la Comisión de Ética del Congreso una queja formal contra el presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Álvaro Mauricio Londoño, a quien señaló de sabotear el trámite del nuevo estatuto aduanero.

El congresista cuestionó que, el pasado 12 de mayo, Londoño levantara la sesión conjunta de las Comisiones Segundas del Senado y de la Cámara, donde se discutía la iniciativa, argumentando que no era posible que varios congresistas votaran de forma virtual.

Y a pesar de que el senador presentó un recurso de apelación contra dicha decisión, defendiendo la legalidad de las sesiones mixtas, este no fue sometido a discusión por parte de los miembros presentes.

“La conducta descrita configura una posible falta ética y disciplinaria por omisión en el cumplimiento de los deberes reglamentarios, afectando el normal desarrollo de la función congresional”, señaló Correa.

Adicionalmente, el congresista recusó al representante por no haber citado la sesión para este miércoles 13 de mayo, aún cuando el proyecto tiene mensaje de urgencia e insistencia.

A su juicio, “esta conducta constituye un bloqueo institucional que impide el ejercicio del derecho de participación de los delegados del constituyente primario y vulnera la prelación constitucional del proyecto”.

Por esta razón, también recusó al presidente de la Comisión Segunda de la Cámara y pidió la suspensión provisional de sus funciones de dirección en la Mesa Directiva, mientras se resuelve la queja de fondo.

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Horas antes, el representante Londoño dijo en 6AM W que buscaba evitar un vicio de procedimiento y expresó su compromiso para sacar adelante el proyecto.