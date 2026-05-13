América: goleado, humillado y eliminado en el Campín

La ilusión de América de Cali en la Liga BetPlay 2026-I terminó de la peor manera. El conjunto escarlata cayó goleado 4-0 este martes en El Campín frente a Independiente Santa Fe y quedó eliminado en los cuartos de final tras perder la serie 5-1.

El gran protagonista de la noche volvió a ser Hugo Rodallega, quien marcó tres goles en Bogotá y cerró la llave con cuatro anotaciones, convirtiéndose en el verdugo del cuadro vallecaucano.

Además de liderar la clasificación cardenal a las semifinales, el delantero de 40 años alcanzó los 302 goles como profesional y se metió de lleno en la pelea por el Botín de Oro del campeonato.

Aunque el compromiso comenzó parejo, el equipo dirigido por David González empezó a desmoronarse después de los primeros errores defensivos y pérdidas en salida. Al minuto 33, Rafael Carrascal entregó mal la pelota en mitad de cancha y Santa Fe aprovechó el contragolpe. Nahuel Bustos asistió a Rodallega, quien definió por encima de Jean Fernandes para abrir el marcador. El segundo golpe llegó justo antes del descanso. Tras una mano de Nicolás Hernández dentro del área, el árbitro decretó penal y nuevamente Rodallega apareció para poner el 2-0 y ampliar la ventaja global.

En el segundo tiempo América intentó reaccionar, pero nunca encontró claridad ni profundidad ofensiva. Por el contrario, Santa Fe manejó el partido con tranquilidad y amplió la diferencia al minuto 56 con anotación de Nahuel Bustos tras una jugada colectiva.

Ya sobre el cierre, Rodallega completó su triplete y selló la goleada 4-0 definitiva ante un América completamente desdibujado y superado.

El marcador incluso pudo ser más amplio. Adrián Ramos y Joel Romero tuvieron remates en el palo, mientras que el cuadro bogotano siguió generando peligro constantemente.

Tras el compromiso, el técnico David González reconoció el golpe anímico que sufrió el equipo después del primer tanto.

“El gol nos destruyó completamente, y como si fuera poco llegó la jugada del penal al final del primer tiempo. Ya después es muy fácil para el rival cuando el marcador es abultado”, afirmó el entrenador en rueda de prensa.

Por su parte, Adrián Ramos también admitió que el equipo nunca logró competir al nivel que exigía la serie.

“la verdad es que el equipo no estuvo muy fino, no fuimos nosotros. La verdad es que no se compitió como se debía de competir y nos cuesta”, expresó el capitán escarlata.

Con esta eliminación, América completa cinco años y medio sin disputar una final de la Liga colombiana y ahora queda obligado a enfocarse en la Copa Sudamericana como única posibilidad de salvar el semestre.