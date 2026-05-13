Adjudican pavimentación de la vía de acceso a Oporapa en el sur del Huila

Neiva

La Gobernación del Huila adjudicó oficialmente el proyecto de mejoramiento vial entre el cruce Oritoguaz – Saladoblanco y el casco urbano de Oporapa, una obra esperada desde hace décadas por las comunidades del sur del departamento. El contrato fue asignado al consorcio Solución Vial Oporapa tras culminar el proceso de licitación pública.

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, confirmó que ya existe contratista para ejecutar la pavimentación de 5,84 kilómetros de vía terciaria. El mandatario aseguró que esta intervención mejorará la movilidad, la competitividad y las condiciones de transporte para productores y habitantes de la región.

El proyecto contará con una inversión oficial de $18.391.637.783 financiados con recursos del Departamento y vigencias futuras. Las obras incluyen pavimento flexible, drenajes, reposición de 35 alcantarillas de 36 pulgadas, construcción de 3 muros de contención de 91, 74 y 62 metros, señalización vial y protección de taludes para garantizar mayor seguridad en el corredor.

Desde la Secretaría de Vías e Infraestructura destacaron que el proyecto fue estructurado con estudios técnicos especializados y además da cumplimiento a una sentencia judicial relacionada con la culminación de esta obra. La ejecución tendrá un plazo de once meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y busca fortalecer el desarrollo económico, agropecuario y turístico del sur del Huila.