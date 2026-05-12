Villa de Leyva ya tiene alcalde encargado

Mediante Decreto No. 051 DE 2026 (8 de mayo) “POR EL CUAL SE ASUME TEMPORALMENTE EL EMPLEO DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ”, se dio a conocer que Nicolás Méndez Figeroa, asume temporalmente las funciones de Alcalde Municipal del Municipio de Villa de Leyva. Méndez, se desempeña como secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Administración.

El funcionario asumirá este cargo desde la fecha de expedición del presente Decreto, hasta que se mantenga la causal de ausencia temporal del Señor Víctor Gamboa, ya que, como es de conocimiento, a través de medios de comunicación a nivel nacional se puso en conocimiento público la detención del Alcalde Municipal de Villa de Leyva a Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, el día 07 de mayo de 2026 sumando a que se encuentra retenido en las instalaciones de la sede principal (Nivel Central/Búnker) de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

En el evento en que el alcalde no pueda designar el encargo de sus funciones, como en efecto ocurrió en este caso, quien está llamado a atender la vacancia temporal es el secretario de gobierno del ente territorial.