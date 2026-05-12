Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 may 2026 Actualizado 15:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Vestidos de policías, delincuentes robaron más de $100 millones de una joyería en el centro

Dos personas, entre ellas el dueño del establecimiento resultaron lesionadas.

Screenshot

Screenshot

Screenshot
Añadir Caracol Radio en Google

En las últimas horas, en el centro de Bogotá en la localidad de La Candelaria, delincuentes que se hacían pasar por uniformados de la Policía y argumentando un operativo entraron violentamente a robar el establecimiento.

“Tres hombres ingresan al comercio, haciéndose pasar por uniformados de la Seccional de Investigación, Sijín. Realizan varios disparos dejando dos personas heridas y son trasladadas as un centro asistencial”, dijo el coronel, Andrés Melenje, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana.

Los delincuentes, uno de ellos herido, lograron huir del lugar en tres motocicletas. Por ahora, las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad para dar con los responsables de los hechos.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir