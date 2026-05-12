Vestidos de policías, delincuentes robaron más de $100 millones de una joyería en el centro

En las últimas horas, en el centro de Bogotá en la localidad de La Candelaria, delincuentes que se hacían pasar por uniformados de la Policía y argumentando un operativo entraron violentamente a robar el establecimiento.

“Tres hombres ingresan al comercio, haciéndose pasar por uniformados de la Seccional de Investigación, Sijín. Realizan varios disparos dejando dos personas heridas y son trasladadas as un centro asistencial”, dijo el coronel, Andrés Melenje, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana.

Los delincuentes, uno de ellos herido, lograron huir del lugar en tres motocicletas. Por ahora, las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad para dar con los responsables de los hechos.