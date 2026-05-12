Capturan a un hombre que estaría vendiendo marihuana en TransMilenio

La Policía Nacional en Bogotá capturó a un hombre que al parecer estaba vendiendo marihuana al interior de un bus de TransMilenio.

Los hechos se registraron en la estación Virrey, en la localidad de Suba, donde los uniformados realizaban labores de registro y control en los vagones de la estación, luego de que ciudadanos alertaran a las autoridades.

De manera inmediata y gracias a la pericia de los policías, fue interceptado el presunto infractor, quien, al notar la presencia de los uniformados, intentó huir saltando de la estación; sin embargo, fue alcanzado antes de saltar al carril exclusivo.

Durante el procedimiento, los policías hallaron en el interior de un bolso varias bolsas plásticas que contenían 109 gramos de marihuana.

El capturado, de 21 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.