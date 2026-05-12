Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 may 2026 Actualizado 13:26

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Capturan a un hombre que estaría vendiendo marihuana en TransMilenio

El hombre se lanzó a la calzada exclusiva cuando se percató de la presencia de los uniformados.

Imagen de referencia de TransMilenio. Foto: Colprensa.

Imagen de referencia de TransMilenio. Foto: Colprensa.

Imagen de referencia de TransMilenio. Foto: Colprensa.

Karen Bohórquez

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

La Policía Nacional en Bogotá capturó a un hombre que al parecer estaba vendiendo marihuana al interior de un bus de TransMilenio.

Los hechos se registraron en la estación Virrey, en la localidad de Suba, donde los uniformados realizaban labores de registro y control en los vagones de la estación, luego de que ciudadanos alertaran a las autoridades.

De manera inmediata y gracias a la pericia de los policías, fue interceptado el presunto infractor, quien, al notar la presencia de los uniformados, intentó huir saltando de la estación; sin embargo, fue alcanzado antes de saltar al carril exclusivo.

Durante el procedimiento, los policías hallaron en el interior de un bolso varias bolsas plásticas que contenían 109 gramos de marihuana.

El capturado, de 21 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir