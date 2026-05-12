Tras dos años de retrasos, entregan obras de espacio público en alrededores del parque Gilma Jiménez

El IDU en cabeza de Orlando Molano entregó las obrasde los andenes perimetrales al parque Gilma Jiménez. Esta infraestructura, que presentaba un rezago histórico tras el incumplimiento del contratista en 2023, hoy es una realidad que mejora la movilidad, accesibilidad, el entorno de miles de familias y la calidad de vida de los bogotanos.

“¡En Bogotá los contratistas no pueden hacer lo que les da la gana! Estoy en el parque Gilma Jiménez, yo vine aquí en campaña, y la gente me dijo desesperada: ‘tenemos tremendo parque, pero todo el entorno está destrozado; vías y andenes, los dejaron abandonados’. Nosotros llegamos, contratamos nuevamente los andenes, culminamos las obras de las vías y se las entregamos a la comunidad”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

El proyecto inicial, contratado en 2020, sufrió múltiples suspensiones y prórrogas debido a inconsistencias técnicas y fallas en la planeación relacionadas con las redes del Acueducto. Tras el abandono de la obra por parte del anterior contratista, en 2023, con el 40,75 % de avance de obra, Bogotá declaró la caducidad del contrato, impuso una multa de más de $4.373 millones y realizó obras de mitigación con varias entidades del Distrito.

“Estamos entregando los andenes, un proyecto que, cuando llegamos, estaba firmado desde 2020; debió haberse entregado en 2023. El contratista dejó abandonada la obra en la anterior administración. Cuando llegamos, ya estaba en el 40 %. Nos tocó volver a licitar este proyecto”, dijo el director del IDU, Orlando Molano.

En diciembre de 2024, se firmó un nuevo contrato enfocado específicamente en terminar los andenes frente a las viviendas colindantes al parque. Estos frentes permanecían en 0 % de ejecución tras la toma de posesión del proyecto, el objetivo: cumplirle a la comunidad con la obra.