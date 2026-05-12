Universidad Tecnológica de Bolívar gradúa primera promoción de arquitectos

En una ceremonia solemne marcada por el orgullo, la emoción y la celebración, la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) otorgó títulos de pregrado y posgrado a 566 graduandos de la promoción No. 83, y celebró un hecho histórico para la institución: la graduación de la primera promoción del programa de Arquitectura.

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El acto se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Cartagena y reunió a familiares, docentes, decanos y directivos académicos para acompañar a los nuevos profesionales en este momento trascendental, que simboliza el cierre de una etapa de formación y el inicio de nuevos desafíos y oportunidades en sus vidas personales y profesionales.

Durante su intervención, el rector de la UTB, Alberto Roa Varelo, destacó el significado de este logro para cada uno de los graduandos y sus familias. “Hoy confluyen aquí sus historias, el esfuerzo de sus familias, la guía de sus profesores y el compromiso de una institución que cree profundamente en el poder de la educación, especialmente en una educación de calidad y excelencia”, expresó.

Asimismo, resaltó que esta etapa universitaria no solo representó la adquisición de conocimientos, sino también la formación de criterio, pensamiento crítico y una visión más amplia del mundo.

Un momento histórico para la Arquitectura en la UTB

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la graduación de los primeros arquitectos formados en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Con esta promoción, la institución entrega a la sociedad 16 nuevos profesionales preparados para asumir el reto de transformar los territorios y aportar a la construcción de un mejor futuro desde el diseño, la sostenibilidad y la innovación.

“Estando a pocos meses de culminar mi ciclo como rector, tengo la enorme satisfacción de entregar los diplomas a la primera generación de arquitectos de la UTB. Les deseo buen viento y buena mar”, afirmó el rector Alberto Roa.

Como invitado especial de la ceremonia de pregrado estuvo Alfonso Núñez Nieto, egresado de la UTB y actual gerente general de la Refinería de Cartagena, quien compartió un mensaje inspirador con los 356 graduandos de pregrado.

“Sientan mucho orgullo, porque cada uno de ustedes acaba de cerrar un capítulo que su familia, su barrio y su ciudad celebran en silencio detrás de ese diploma”, señaló.

También invitó a los nuevos profesionales a enfrentar los desafíos con valentía: “Si tienen miedo, ahí es. Háganlo con miedo, pero háganlo. He visto a muchos profesionales brillantes paralizados esperando que el miedo desaparezca para actuar, y les tengo una mala noticia: ese miedo nunca se va”.