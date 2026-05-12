Universidad de Cartagena le apuesta a una educación más inclusiva

Como parte de una iniciativa institucional la Universidad de Cartagena avanza en la consolidación de un modelo educativo integral, mediante la implementación de acciones alineadas a las políticas vigentes del Ministerio de Educación Nacional en materia de educación inclusiva.

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Este proceso incluye distintas dependencias como las vicerrectorías de Aseguramiento de la Calidad, Bienestar Universitario y Docencia, con estrategias orientadas a garantizar el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes con características diferenciales, así como la eliminación de barreras en los procesos académicos.

Un proceso articulado para la inclusión

La apuesta por la inclusión en la Universidad de Cartagena responde a un proceso integral que involucra la revisión, actualización y fortalecimiento de políticas institucionales, así como la creación de nuevas estrategias pedagógicas y de acompañamiento.

En este marco, la actualización de la Política de Aseguramiento de la Calidad incorporó la inclusión como una directriz transversal en la gestión institucional. Alineada con estándares internacionales como la ISO 21001, esta política reconoce las necesidades educativas especiales, promueve programas académicos pertinentes e inclusivos y fortalece la mejora continua en todos los procesos.

Asimismo, integra nuevos desarrollos educativos, científicos y tecnológicos, así como enfoques en sostenibilidad y responsabilidad social, consolidando una visión de calidad que responde a los retos contemporáneos de la educación superior.

Caracterización y acompañamiento diferencial

Uno de los pilares de este proceso es el fortalecimiento de la Política de Bienestar Universitario, que hoy tiene como eje central la inclusión, la diversidad, la equidad y la participación.

A través de ejercicios de caracterización actualizados, la Universidad logra identificar y acompañar a poblaciones priorizadas, entre ellas comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, población migrante, estudiantes con discapacidad, población neurodivergente y jóvenes provenientes de zonas rurales, insulares y del sur del departamento de Bolívar.

Este enfoque permite diseñar e implementar estrategias de atención diferencial basadas en las condiciones reales de los estudiantes, mediante protocolos de acompañamiento integral que incluyen seguimiento académico, apoyo psicosocial y mecanismos de retención.

Hoy la inclusión es el eje central de esta política, lo que permite responder de manera más efectiva a las nuevas realidades de la población estudiantil.

Cada población cuenta con rutas de atención específicas y herramientas como los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR) y sistemas institucionales de alerta temprana, que permiten identificar riesgos de deserción y activar acciones oportunas de acompañamiento.

Transformar la experiencia educativa

Desde la Vicerrectoría de Docencia, la Universidad desarrolla iniciativas que fortalecen las capacidades docentes y promueven prácticas pedagógicas diferenciadas. Entre estas acciones se destaca la ruta de formación docente “Nuevos Comienzos”, que desde febrero de 2026 ha capacitado a más de 131 docentes en la implementación del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) y el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), impactando distintas sedes y centros tutoriales de la institución.

Esta estrategia permite sensibilizar a los docentes frente a la diversidad, unificar criterios institucionales y fortalecer sus competencias para la atención de estudiantes con necesidades específicas de apoyo.

A ello se suma la estrategia de monitores académicos, que actualmente cuenta con 17 estudiantes activos brindando acompañamiento en áreas clave como inglés, matemáticas y lectoescritura, especialmente a estudiantes de primer semestre o con dificultades académicas.

De igual forma, el programa de Tutores Pares que busca fortalecer el aprendizaje colaborativo, la integración estudiantil y el desarrollo de competencias académicas y de liderazgo.

Innovación educativa con enfoque inclusivo

Como resultado del trabajo articulado entre Docencia y Bienestar Universitario, la Universidad puso en marcha en 2026 un curso inclusivo de inglés dirigido a estudiantes con discapacidad visual y auditiva.

Esta iniciativa surge a partir de la identificación de barreras en entornos virtuales y se desarrolla de manera presencial en el campus Piedra de Bolívar, con un enfoque pedagógico inclusivo, docentes capacitados en atención a la diversidad y acompañamiento de intérpretes en Lengua de Señas Colombiana.

Actualmente, cerca de 44 estudiantes con discapacidad reciben acompañamiento institucional, en coherencia con lo establecido en el Decreto 1421 de 2017 sobre ajustes razonables en educación.

Una universidad que construye inclusión

El proceso de fortalecimiento de la inclusión también marca la participación activa de los estudiantes. A través de grupos focales con poblaciones priorizadas, la Universidad identifica barreras físicas, actitudinales y de contexto, insumos clave para la formulación de acciones de mejora.

Estos ejercicios participativos permiten avanzar en la construcción de un protocolo institucional de atención preferencial e incluyente, liderado desde la Sección de Atención al Ciudadano en articulación con otras dependencias.

El trabajo articulado entre políticas, estrategias pedagógicas y acompañamiento integral evidencia una apuesta sostenida en el tiempo, que posiciona a la Universidad como una institución que construye inclusión desde la acción y en coherencia con los desafíos que el contexto exige.