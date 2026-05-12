Unicartagena será escenario de diálogo sobre Montes de María como víctima del conflicto armado

La Universidad de Cartagena será sede del evento académico “El territorio montemariano como víctima del conflicto armado en el marco de la JEP: implicaciones y significado”, un espacio de reflexión orientado al análisis de los alcances jurídicos, sociales y territoriales del reconocimiento del territorio montemariano como víctima del conflicto armado desde una perspectiva biocultural.

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La jornada se realizará el próximo 13 de mayo, a partir de las 8:00 a. m. en la Sala de Lectura de la Biblioteca Fernández de Madrid, ubicada en el Claustro de San Agustín La actividad será de acceso abierto al público y también contará con transmisión virtual a través del enlace disponible aquí.

La programación contará con paneles académicos y espacios de discusión en los que participarán representantes de organizaciones sociales, académicos, investigadores y expertos vinculados a procesos de justicia transicional y derechos territoriales.

Entre los participantes se destacan Rosaura Arrieta, de la Universidad de Cartagena; Miguel Miranda y Wilmer Vanegas, representantes de OPDS; Juliette Vargas y Diana Morales, del Instituto CAPAZ; Juliana Galindo, del Centro Guernica 37; Irina Junieles, magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz; Johana Herrera, directora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana; y Daniela León, de CAJAR.

Este encuentro surge a partir de que en noviembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolviera favorablemente la solicitud de acreditación del territorio montemariano como víctima, desde una perspectiva biocultural, gracias a los esfuerzos de las Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDS).

En este contexto, el espacio busca abrir un escenario de diálogo sobre las implicaciones de esta decisión y su aporte a las discusiones contemporáneas en la intersección entre derechos humanos y derechos de la naturaleza, articulando conocimientos ancestrales y locales con perspectivas técnico-científicas y académicas.

Durante la jornada se abordarán temas relacionados con la permanencia digna en el territorio, la acreditación territorial como víctima, los daños ambientales y territoriales, los derechos bioculturales y los retos de implementación de medidas de protección y justicia restaurativa.