Ante casos de sarampión en el país, Bolívar fortalece el llamado a la vacunación

Ante la confirmación de casos de sarampión en Colombia, incluido uno en la ciudad de Cartagena, la Secretaría de Salud de Bolívar refuerza las acciones de prevención y vigilancia en el departamento, e invita a la ciudadanía a mantener al día su esquema de vacunación.

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El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de gotas al hablar, toser o estornudar. Puede afectar a personas de todas las edades, pero representa un mayor riesgo para niños y niñas, especialmente quienes no cuentan con su esquema de vacunación completo.

Entre los principales signos y síntomas se encuentran fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos y erupciones en la piel que inician en el rostro y se extienden al resto del cuerpo.

Ante la aparición de estos síntomas, es importante evitar la automedicación y acudir oportunamente a los servicios de salud, ya que la detección temprana permite prevenir complicaciones y reducir el riesgo de contagio.

La vacunación continúa siendo la principal medida de protección. La vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y está disponible en los puestos de salud del departamento como parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en horarios entre 8:00 am y 4:00 pm.

Se hace un llamado a padres, madres, cuidadores y a la población en general a verificar y completar su esquema de vacunación.

Recomendaciones clave:

•⁠ ⁠Mantener al día el esquema de vacunación

•⁠ ⁠Evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios

•⁠ ⁠Cubrirse al toser o estornudar

•⁠ ⁠Lavarse las manos de manera frecuente

Poblaciones que deben prestar especial atención a su vacunación:

•⁠ ⁠Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir dosis cero en situaciones de riesgo y completar el esquema a los 12 y 18 meses.

•⁠ ⁠Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis de vacuna triple viral.

•⁠ ⁠Población de 6 a 16 años: requiere una dosis adicional si no participó en la campaña nacional 2020–2021.

•⁠ ⁠Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje.

•⁠ ⁠Talento humano en salud: se recomienda verificar esquemas y completar dosis según lineamientos.

•⁠ ⁠Contactos de casos sospechosos y personas vinculadas a turismo, hotelería y transporte internacional.

La Secretaría de Salud Departamental mantiene el seguimiento permanente a la situación epidemiológica y continuará articulando acciones con las autoridades nacionales y territoriales para prevenir nuevos casos.

La prevención es una tarea de todos. Mantener la vacunación al día y reconocer los signos de alerta a tiempo es clave para proteger la salud.