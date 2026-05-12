Ante casos de sarampión en el país, Bolívar fortalece el llamado a la vacunación
Entre los principales signos y síntomas se encuentran fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos y erupciones en la piel que inician en el rostro y se extienden al resto del cuerpo
Ante la confirmación de casos de sarampión en Colombia, incluido uno en la ciudad de Cartagena, la Secretaría de Salud de Bolívar refuerza las acciones de prevención y vigilancia en el departamento, e invita a la ciudadanía a mantener al día su esquema de vacunación.
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El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de gotas al hablar, toser o estornudar. Puede afectar a personas de todas las edades, pero representa un mayor riesgo para niños y niñas, especialmente quienes no cuentan con su esquema de vacunación completo.
Entre los principales signos y síntomas se encuentran fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos y erupciones en la piel que inician en el rostro y se extienden al resto del cuerpo.
Ante la aparición de estos síntomas, es importante evitar la automedicación y acudir oportunamente a los servicios de salud, ya que la detección temprana permite prevenir complicaciones y reducir el riesgo de contagio.
La vacunación continúa siendo la principal medida de protección. La vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y está disponible en los puestos de salud del departamento como parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en horarios entre 8:00 am y 4:00 pm.
Se hace un llamado a padres, madres, cuidadores y a la población en general a verificar y completar su esquema de vacunación.
Recomendaciones clave:
• Mantener al día el esquema de vacunación
• Evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios
• Cubrirse al toser o estornudar
• Lavarse las manos de manera frecuente
Poblaciones que deben prestar especial atención a su vacunación:
• Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir dosis cero en situaciones de riesgo y completar el esquema a los 12 y 18 meses.
• Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis de vacuna triple viral.
• Población de 6 a 16 años: requiere una dosis adicional si no participó en la campaña nacional 2020–2021.
• Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje.
• Talento humano en salud: se recomienda verificar esquemas y completar dosis según lineamientos.
• Contactos de casos sospechosos y personas vinculadas a turismo, hotelería y transporte internacional.
La Secretaría de Salud Departamental mantiene el seguimiento permanente a la situación epidemiológica y continuará articulando acciones con las autoridades nacionales y territoriales para prevenir nuevos casos.
La prevención es una tarea de todos. Mantener la vacunación al día y reconocer los signos de alerta a tiempo es clave para proteger la salud.