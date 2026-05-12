Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 may 2026 Actualizado 17:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Judicializan hombre que habría intentado quitarle la vida a otro en Loma Fresca

En las audiencias concentradas no fueron aceptados los cargos imputados

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía General de la Nación
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Por petición de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Anderson David Fajardo Velásquez, alias El Aguja, quien fue imputado con el delito de tentativa de homicidio agravado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos investigados se registraron la noche del 14 de septiembre de 2025 en el barrio Loma Fresca de Cartagena (Bolívar). Allí, en medio de una riña, el ahora procesado, de 23 años, habría herido con arma cortopunzante a un hombre de 48 años.

La comunidad traslado a la víctima a un centro asistencial donde se recuperó de las lesiones causadas. Entre tanto, ‘El Aguja’ huyó en una motocicleta con otra persona que lo acompañaba.

Labores investigativas permitió identificar e individualizar a Fajardo Velásquez como uno de los supuestos agresores y fue capturado en cumplimiento de una orden judicial el pasado 7 de mayo en el sector de Loma Fresca. En este procedimiento participaron servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.

En las audiencias concentradas no fueron aceptados los cargos imputados.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir