Judicializan hombre que habría intentado quitarle la vida a otro en Loma Fresca
En las audiencias concentradas no fueron aceptados los cargos imputados
Por petición de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Anderson David Fajardo Velásquez, alias El Aguja, quien fue imputado con el delito de tentativa de homicidio agravado.
Los hechos investigados se registraron la noche del 14 de septiembre de 2025 en el barrio Loma Fresca de Cartagena (Bolívar). Allí, en medio de una riña, el ahora procesado, de 23 años, habría herido con arma cortopunzante a un hombre de 48 años.
La comunidad traslado a la víctima a un centro asistencial donde se recuperó de las lesiones causadas. Entre tanto, ‘El Aguja’ huyó en una motocicleta con otra persona que lo acompañaba.
Labores investigativas permitió identificar e individualizar a Fajardo Velásquez como uno de los supuestos agresores y fue capturado en cumplimiento de una orden judicial el pasado 7 de mayo en el sector de Loma Fresca. En este procedimiento participaron servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.
