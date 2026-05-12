Afinia advierte estrés en la red eléctrica del Caribe por incremento exponencial del consumo

Entre el 27 de abril al 03 de mayo cortes de energía de Afinia / Julian David Sierra

El Caribe colombiano enfrenta una situación compleja debido al incremento exponencial en la demanda de energía eléctrica. Según reportó la empresa Afinia, desde mediados de abril se ha registrado una subida histórica en el consumo, impulsada por las altas temperaturas y la elevada sensación térmica que afecta a todo el territorio donde opera la entidad.

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Este fenómeno ha puesto bajo un estrés severo a la red eléctrica. La empresa explicó que, cuando se presenta una sobrecarga en los transformadores de potencia en las subestaciones o en los de distribución local, se activan mecanismos automáticos de protección. Estos sistemas cortan el fluido eléctrico de manera preventiva para evitar que los equipos se quemen o sufran daños irreparables, lo que ha derivado en interrupciones temporales del servicio en diversos sectores.

Llamado a la solidaridad y el ahorro

Las cifras revelan la magnitud del problema: mientras que entre febrero y marzo la demanda creció un 1.4 %, entre febrero y abril el incremento fue del 10 %, una cifra casi diez veces superior a lo habitual. Ante esta realidad, Afinia enfatizó que la capacidad de la red es finita y que ninguna empresa puede responder a una demanda ilimitada bajo estas condiciones climáticas extremas.

“Si todos comenzamos a ser conscientes y a manejar la luz racionalmente, tendremos la posibilidad de seguir con el servicio”, señaló el gerente general, Ricardo José Arango, al solicitar el apoyo de la comunidad. Entre las recomendaciones principales se encuentran:

Racionalizar el uso de aires acondicionados y electrodomésticos de alto consumo.

Evitar la sobrecarga de los transformadores locales mediante un uso consciente de la energía.

Entender que los cortes son medidas de protección de la infraestructura ante la sobredemanda.

A pesar de que en lo que va de 2026 la compañía ha invertido más de 110.000 millones de pesos en la optimización de la red, la actual ola de calor y la falta de lluvias mantienen el sistema en una condición crítica, haciendo indispensable la colaboración de todos los usuarios para estabilizar el suministro.