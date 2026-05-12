Cortometraje cartagenero Ánima de Marea representará al Caribe en el Festival de Cannes 2026

El talento local alcanza uno de los escenarios más influyentes de la industria cinematográfica global. El equipo, liderado por Laury Torres en la dirección y guión, junto a Mariana González, Juliany Pacheco y María Lucía Sierra en la producción técnica y creativa, presentará una obra que explora el realismo mágico y el horror. La pieza destaca por su uso del formato vertical (9:16), una narrativa inmersiva diseñada para conectar con las nuevas audiencias digitales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La historia sigue a un pescador que se enfrenta a fenómenos sobrenaturales mientras intenta continuar con su vida cotidiana en el Caribe colombiano. A través de esta trama, el cortometraje explora elementos del realismo mágico y del terror desde una mirada local, utilizando escenarios naturales, silencios y creencias populares como parte de la construcción narrativa.

“Queríamos que se sintiera caribeño de verdad, no una copia de lo que uno ve afuera”, explicó María Lucía Sierra, quien destacó que uno de los principales objetivos era construir una estética ligada al territorio y a las experiencias propias de la región.

El proceso: Dos días entre cuevas y murciélagos

El rodaje se realizó durante dos días en el corregimiento de Bocachica, en Cartagena. Para las grabaciones, el equipo se trasladó en lancha para filmar en locaciones de difícil acceso, como el Fuerte de San Fernando y cuevas habitadas por murciélagos. Sobre esta experiencia, Juliany Pacheco afirmó: “Fue un proceso que nos puso a prueba en todo. Grabar allá, con ese paisaje y esa luz, nos hizo entender que teníamos algo real entre manos”.

La directora Laury Torres señaló que el género del terror les permitió mostrar otra faceta del Caribe colombiano, alejada de las representaciones tradicionales. Según explicó, la intención era construir una historia que conservara elementos reconocibles de la región, tanto en su atmósfera como en sus personajes y escenarios.