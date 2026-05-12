Trámite para sacar los vehículos de los patios en Bogotá será 100 % virtual

La Secretaría de Movilidad de Bogotá implementó el trámite 100 % virtual para la salida de patios de vehículos inmovilizados por cualquier infracción que implique inmovilización y sin intermediarios.

Con esta medida, los conductores pueden realizar el proceso desde cualquier lugar, evitando desplazamientos, filas y costos adicionales. El sistema incorpora validación biométrica mediante el reconocimiento facial y verificación en línea de la información con bases de datos oficiales como el RUNT y la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo que garantiza la seguridad y transparencia en el proceso.

¿Cómo hacer el trámite?

El proceso de salida de patios o de orden de entrega del vehículo inmovilizado se realiza de manera virtual en los siguientes pasos:

1. Agendar la cita virtual, llamando al (601) 3649400, opción 2, o en la página web: www.movilidadbogota.gov.co, botón Agendamiento de citas.

2. Recibir, a través de correo electrónico, la fecha, hora y enlace de conexión para el trámite. Así mismo, recibirá un link para realizar la validación facial.

3. Conectarse a la cita, en la que un representante de la Secretaría Distrital de Movilidad realizará la validación documental y brindará la atención personalizada, según sea el caso.

4. Realizar el pago de los servicios de patio y grúa a través de la plataforma de pagos PSE, indicado por el profesional que atendió.

5. Una vez realizado el pago, dirigirse al patio para retirar el vehículo.