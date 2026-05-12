Trámite para sacar los vehículos de los patios en Bogotá será 100 % virtual
Durante el 2026, más de 25.000 ciudadanos han realizado el trámite de salida de patios en Bogotá, lo que evidencia la alta demanda de este trámite en la ciudad.
La Secretaría de Movilidad de Bogotá implementó el trámite 100 % virtual para la salida de patios de vehículos inmovilizados por cualquier infracción que implique inmovilización y sin intermediarios.
Con esta medida, los conductores pueden realizar el proceso desde cualquier lugar, evitando desplazamientos, filas y costos adicionales. El sistema incorpora validación biométrica mediante el reconocimiento facial y verificación en línea de la información con bases de datos oficiales como el RUNT y la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo que garantiza la seguridad y transparencia en el proceso.
¿Cómo hacer el trámite?
El proceso de salida de patios o de orden de entrega del vehículo inmovilizado se realiza de manera virtual en los siguientes pasos:
1. Agendar la cita virtual, llamando al (601) 3649400, opción 2, o en la página web: www.movilidadbogota.gov.co, botón Agendamiento de citas.
2. Recibir, a través de correo electrónico, la fecha, hora y enlace de conexión para el trámite. Así mismo, recibirá un link para realizar la validación facial.
3. Conectarse a la cita, en la que un representante de la Secretaría Distrital de Movilidad realizará la validación documental y brindará la atención personalizada, según sea el caso.
4. Realizar el pago de los servicios de patio y grúa a través de la plataforma de pagos PSE, indicado por el profesional que atendió.
5. Una vez realizado el pago, dirigirse al patio para retirar el vehículo.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...