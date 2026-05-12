Panela adulterada en Sandoná, autoridades desmantelaron ‘derretideros’ clandestinos

Sandoná-Nariño

La Policía Nacional logró desarticular varios centros clandestinos dedicados a la producción ilegal de panela en el municipio de Sandoná -Nariño.

Mediante seis diligencias de allanamiento y registro con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas en flagrancia 37 personas por los delitos de corrupción de alimentos y contrabando, además de la incautación de importantes cantidades de productos e insumos utilizados para la fabricación clandestina de panela no apta para el consumo humano.

Más información https://caracol.com.co/2026/05/12/crisis-panelera-por-panela-adulterada-golpea-a-productores-del-sur-del-pais/

Ampliar Cerrar

Durante los procedimientos fueron incautadas 8.1 toneladas de panela adulterada, avaluadas en aproximadamente 110 millones de pesos; asimismo, 10.4 toneladas de azúcar ecuatoriana de contrabando con un valor cercano a los 30 millones de pesos.

De igual forma, las autoridades hallaron 1.7 toneladas de cal, 200 kilogramos de melaza, 500 empaques plásticos con logos comerciales, 300 gramos de azufre, 15 galones de ácido fosfórico y 18 moldes metálicos industriales, elementos empleados para la producción ilegal de panela mezclada con sustancias químicas perjudiciales para la salud humana. Elementos avaluados en 175 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, cada uno de estos denominados ‘derretideros de azúcar’ tenía la capacidad de producir hasta 24 toneladas mensuales de panela ilegal, generando ganancias cercanas a los 280 millones de pesos al mes.

Las autoridades advierten que esta actividad ilícita pone en riesgo la salud pública, puesto que estaba siendo distribuido en supermercados de diferentes regiones del país, afectando directamente a los productores legales de panela y al gremio panelero que desarrolla su actividad de manera formal y bajo condiciones sanitarias adecuadas.