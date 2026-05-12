Hombre habría abusado de su hijastra por 9 años con la complacencia de su madre en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que las autoridades de Ibagué capturaron en el barrio Praderas de Santa Rita a dos personas entre ellas el padrastro y la madre de una menor que en la actualidad tiene 17 años y que sería víctima de abuso sexual desde los 8 años.

Los detenidos fueron identificados como Jhonathan David Pineda de 36 años, conocido con el alias de ´El Padrastro´, quien registra 2 anotaciones judiciales como indiciado por actos sexuales con menor de 14 años y una más por inasistencia alimentaria, también fue capturada Edid Duarte Fuentes de 37 años, conocida como alias ´Edid´.

“A estas personas se les investiga delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años agravada, inducción al suicidio, aborto sin consentimiento, tortura agravada y violencia intrafamiliar”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Las autoridades indicaron que en las investigaciones durante seis meses se estableció que el padrastro de la adolescente que actualmente tiene 17 años habría abusado de ella de manera sistemática desde que tenía 8 años. Hechos que habrían ocurrido entre los años 2016 y 2025.

“Es una caso que repudiamos”: comandante de la METIB

El oficial reveló que la menor habría sido sometida de manera continua a múltiples formas de violencia y vulneración de derechos dentro de una vivienda ubicada en el barrio Ricaurte parte alta al sur de Ibagué.

Las autoridades evidenciaron presuntos actos de abuso sexual, agresiones físicas, maltratos psicológicos, confinamientos, amenazas y constantes intimidaciones que habrían mantenido a la víctima bajo un ambiente de temor y silencio.

“Dentro de los hallazgos recopilados por los investigadores se conoció que la víctima presuntamente era amenazada mediante grabaciones y fotografías íntimas realizadas por su agresor, quien al parecer utilizaba este material para intimidarla y evitar que denunciara los hechos”, reveló la Policía Metropolitana.

Según datos de la investigación, la menor sería víctima de episodios de extrema violencia, entre ellos ataques físicos, quemaduras con sustancias químicas y presuntos intentos de envenenamiento.

La investigación también permitió establecer que la adolescente habría sido víctima de embarazos a temprana edad y de abortos presuntamente inducidos sin su consentimiento, igualmente, se investiga la presunta participación de la madre de la menor, quien, al parecer, habría permitido y facilitado la continuidad de los abusos y demás agresiones cometidas contra su hija.

La menor se escapó y logró denunciar

Según el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, los hechos se conocieron por las autoridades, luego de que la menor lograra abandonar el entorno de violencia y acudiera donde unos familiares, lugar desde donde posteriormente decidió interponer la denuncia.

Lo qué encontraron las autoridades en el allanamiento

Los investigadores de la Policía incautaron en la vivienda un computador portátil, teléfonos celulares, una memoria micro SD, elementos que serían sometidos a análisis técnicos y forenses como parte de la investigación en curso.

La adolescente fue dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos y el acompañamiento integral correspondiente.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y posteriormente cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.