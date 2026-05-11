J Balvin encabezará la inauguración del Mundial 2026

J Balvin vuelve a hacer historia en la música latina. La FIFA confirmó oficialmente que el artista colombiano encabezará la ceremonia inaugural del Mundial de la FIFA 2026.

El espectáculo se realizará el 11 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México, marcando el inicio de la Copa del Mundo organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio posiciona a Balvin como uno de los grandes protagonistas culturales del torneo, consolidando su impacto global más allá de la industria musical.

El show inaugural contará además con un cartel diverso, con artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, reflejando la fuerza y diversidad de la música latina en el escenario internacional.

En declaraciones J Balvin aseguró que su participación representa “una gran declaración para la música latina”, subrayando el crecimiento del género urbano.

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Para la FIFA, su elección responde al alcance internacional del colombiano y a su capacidad de llegar a diferentes culturas a través de la música.

Además de liderar el espectáculo inaugural, Balvin también fue elegido para formar parte de la banda sonora oficial del Mundial 2026.

El artista grabó una nueva versión de “Jump”, clásico de Van Halen, junto a Amber Mark, Travis Barker y Steve Vai.

Esta canción funcionará como himno oficial de Coca‑Cola para el torneo y se perfila como uno de los momentos musicales más destacados antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Mientras se prepara para esta cita histórica, J Balvin continúa con su gira “Ciudad Primavera”, que marcó su regreso a Colombia.

El anuncio de la FIFA coincide además con el lanzamiento de “Omertá”, el nuevo álbum colaborativo del paisa junto a Ryan Castro, un proyecto que ha generado alta expectativa y conversación en la industria musical.