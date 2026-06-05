Autoridades alistan Plan Éxodo por puente festivo

Norte de Santander

Con ocasión del primer de tres puentes festivos que tiene este mes de Junio las autoridades madrugaron en Norte de Santander a activar el Plan Éxodo para atender la demanda de viajeros que puedan moverse hacía diferentes destinos.

Las autoridades han trazado medidas sobre vías nacionales, en los corredores que nos conducen al interior del país Cúcuta- Bucaramanga y la Costa Atlántica, Cúcuta- Ocaña.

Por ello, más de doscientos uniformados apoyaran la atención de la seguridad vial, que busca permitir a los ciudadanos un viaje seguro en las vías de la región.

“Tenemos dispositivos especiales, y el compromiso de acompañar a las personas que deciden hoy salir a un municipio, una ciudad con garantías de seguridad durante el recorrido” advirtieron las autoridades viales.

Así mismo recomendaron a los viajeros “cumplir con las normas de prevención, las condiciones del vehículo, su revisión de frenos y los documentos al día”.