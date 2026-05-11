Sudamerican Rockers activan la cuenta regresiva del Festival Cordillera 2026

Los Sudamerican Rockers están de vuelta. No esperan anuncios,ni revelaciones de cartel para tomar una decisión.

Cortesía Páramo Presenta Ampliar Cortesía Páramo Presenta Cerrar

Cada año, antes de que se confirme un solo artista, esta comunidad ya sabe que estará presente en el Festival Cordillera.

Solo necesitan una cosa: las fechas. Así funciona esta primera etapa de venta, pensada para quienes entienden el espíritu del festival desde adentro y confían en su propuesta musical y cultural.

El Festival Cordillera celebrará su quinta edición los días 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

El festival activa desde ahora la preventa Sudamerican Rockers, la más anticipada de todo su historia.

Se trata, además, de la etapa con el precio más bajo disponible, una oportunidad exclusiva para quienes han acompañado el crecimiento del evento desde sus primeras ediciones.

Más información Carín León estrena “Muda”, un álbum que marca un antes y un después en su carrera

A lo largo de los años, el Cordillera se ha consolidado como una plataforma única para celebrar la diversidad sonora de América Latina.

Su identidad va más allá de un solo género: aquí conviven el rock, las músicas tropicales, los sonidos urbanos, lo popular, lo alternativo y las nuevas expresiones que hoy están definiendo el rumbo musical de la región.

Esa coherencia es la que ha hecho que la comunidad crezca de manera orgánica.

Sumando año a año a miles de asistentes que reconocen el valor del festival incluso antes de conocer su programación.

Quienes compran boletas en esta etapa no apuestan a ciegas. Confirman una certeza: que el Cordillera es una experiencia cultural sólidas.

La cuenta regresiva para el Festival Cordillera 2026 ya comenzó, y como cada año, los Sudamerican Rockers marcan el primer paso.