En Córdoba hacen llamado a la vacunación tras alerta mundial por sarampión

Córdoba

A través de un comunicado, las autoridades de salud de Córdoba indicaron que ante la cercanía de eventos y festividades que convocarían miles de visitantes nacionales y extranjeros, se hace un llamado a la comunidad mantener al día sus esquemas de vacunación, especialmente contra el sarampión.

“Esta recomendación se da en medio de la alerta nacional por la circulación de esta enfermedad altamente contagiosa, que puede transmitirse fácilmente en espacios con alta afluencia de personas. Desde la Secretaría de Desarrollo de la Salud se reitera que la vacunación es la principal medida de protección, por lo que se recomienda aplicarse la vacuna contra el sarampión y la fiebre amarilla al menos 15 días antes de viajar o asistir a eventos masivos”, explicó la administración departamental.

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Asimismo, se recomendó a la ciudadanía a adoptar medidas básicas de autocuidado como el uso de tapabocas en caso de presentar síntomas gripales y evitar el consumo de alimentos o agua de dudosa procedencia.

“El llamado se extiende especialmente a los gremios, organizadores, trabajadores del evento y visitantes, para que asuman un compromiso activo con la salud pública del departamento, contribuyendo a reducir el riesgo de propagación de enfermedades”, agregaron las autoridades de salud.

Finalmente, informaron que “la Gobernación de Córdoba reitera que cuenta con puntos de vacunación habilitados en el aeropuerto Los Garzones, las Terminal de Transporte y los centros comerciales Nuestro y Buenavista. Asimismo, la comunidad puede acceder de manera gratuita a los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en los diferentes puestos de salud del departamento, las ESE Vida Sinú y las IPS vacunadoras”.