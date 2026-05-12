Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 may 2026 Actualizado 11:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Giro de Italia

🔴 EN VIVO etapa 4 del Giro de Italia: siga acá el minuto a minuto con Egan Bernal y Einer Rubio

Inicia la segunda semana con un recorrido de 138 kilómetros.

Filippo Ganna y Egan Bernal / Getty Images

Filippo Ganna y Egan Bernal / Getty Images / Tim de Waele

Filippo Ganna y Egan Bernal / Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

Tras tres etapas en suelo búlgaro, el Giro de Italia se traslada a su esceario habitual. En la jornada de descanso de este lunes 11 de mayo, los equipos tomaron rumbo a la ciudad de Catanzaro, en la región de Calabria, lugar desde donde partirá la fracción de este martes.

Se abre la segunda semana con la cuarta etapa entre Catanzaro y Cosenza, de 138 kilómetros. Jornada llana con un puerto pasado el ecuador que puede marcar la etapa. La única dificultad será el Cozzo Tunno (2a, 14,4 km al 5,9). Final en ligero ascenso propicio para rematadores (400 metros al 3,7).

Siga acá el minuto a minuto de la etapa 4 del Giro de Italia

Hay nuevos mensajes

El recorrido de la etapa 4

¿Cómo va la clasificación general?

1. Guillermo Silva (URU) / 13:10:05

2. Florian Stork (ALE) / +4"

3. Egan Bernal (COL) / +4"

16. Einer Rubio (COL) +10"

En media hora estará iniciando la cuarta etapa del Giro de Italia

¡Bienvenidos al minuto a minuto del desarrollo de la etapa 4 del Giro de Italia!


David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir