🔴 EN VIVO etapa 4 del Giro de Italia: siga acá el minuto a minuto con Egan Bernal y Einer Rubio

Filippo Ganna y Egan Bernal / Getty Images / Tim de Waele

Tras tres etapas en suelo búlgaro, el Giro de Italia se traslada a su esceario habitual. En la jornada de descanso de este lunes 11 de mayo, los equipos tomaron rumbo a la ciudad de Catanzaro, en la región de Calabria, lugar desde donde partirá la fracción de este martes.

Se abre la segunda semana con la cuarta etapa entre Catanzaro y Cosenza, de 138 kilómetros. Jornada llana con un puerto pasado el ecuador que puede marcar la etapa. La única dificultad será el Cozzo Tunno (2a, 14,4 km al 5,9). Final en ligero ascenso propicio para rematadores (400 metros al 3,7).

Siga acá el minuto a minuto de la etapa 4 del Giro de Italia

Hay nuevos mensajes El recorrido de la etapa 4 ¿Cómo va la clasificación general? 1. Guillermo Silva (URU) / 13:10:05 2. Florian Stork (ALE) / +4" 3. Egan Bernal (COL) / +4" 16. Einer Rubio (COL) +10" En media hora estará iniciando la cuarta etapa del Giro de Italia ¡Bienvenidos al minuto a minuto del desarrollo de la etapa 4 del Giro de Italia!



