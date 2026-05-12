Día de las Madres sin homicidios en Bolívar: fueron capturadas 19 personas por diferentes delitos

Un balance altamente positivo entregó la Policía Nacional en Bolívar tras la celebración del Día de las Madres, una de las fechas con mayor impacto en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el país.

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En el marco del Plan Seguridad, Dignidad y Democracia, las autoridades destacaron que durante este 2026 no se registraron homicidios en el departamento, lo que representa una reducción del 100% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron tres casos.

Asimismo, gracias al trabajo preventivo desarrollado por la Patrulla Púrpura y los diferentes dispositivos de acompañamiento, tampoco se registraron casos de violencia intrafamiliar, reflejando una disminución total frente a los cuatro hechos ocurridos en 2025.

Otro de los indicadores destacados por las autoridades fue la reducción del hurto, teniendo en cuenta que durante esta celebración no se presentaron denuncias por este delito, mientras que el año anterior se habían reportado siete casos.

“La rápida reacción de nuestros uniformados permitió mediar conflictos de manera oportuna y efectiva, contribuyendo directamente a la protección de la vida y a la reducción de hechos violentos en todo el departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Durante la jornada, la línea de emergencia 123 recibió más de 205 llamadas de la comunidad, principalmente relacionadas con riñas, exceso de ruido y problemas de convivencia, lo que generó igual número de desplazamientos por parte de las Zonas de Atención Policial.

En medio de los operativos desplegados mediante los planes ‘Caravanas por la Seguridad’ y ‘Amanecer Seguro’, las autoridades lograron 19 capturas por delitos como porte ilegal de armas de fuego, hurto, extorsión, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes.Además, fueron incautadas tres armas de fuego y más de 20.829 dosis de sustancias alucinógenas, entre marihuana, base de coca y basuco.

En materia de control al contrabando, la Policía, en coordinación con renta departamental de la Gobernación de Bolívar, logró la incautación de 757 unidades de licor ilegal y 2.300 cajetillas de cigarrillos.

Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo las estrategias de prevención y control para garantizar la seguridad y tranquilidad de los bolivarenses.