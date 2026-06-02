CAM alerta por posible escasez de agua y activa medidas ante fenómeno de El Niño

Neiva

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a alcaldías, empresas de acueducto y organizaciones comunitarias ante la segunda temporada de menos lluvias, que coincidiría con la incidencia del fenómeno de El Niño entre 2026 y 2027.

Según la entidad, los pronósticos del IDEAM indican una alta probabilidad de consolidación de este fenómeno climático, lo que podría generar disminución en las precipitaciones, aumento de temperaturas y mayor riesgo de incendios forestales, afectando las fuentes de abastecimiento de agua en varias regiones del Huila.

Entre las principales medidas, la CAM recomendó restringir el uso de agua potable en actividades no esenciales como el llenado de piscinas, lavado de vehículos y riego de jardines. Además, pidió a los operadores de acueducto reforzar el monitoreo de fuentes hídricas, reducir pérdidas en las redes y priorizar el mantenimiento de la infraestructura.

La autoridad ambiental también solicitó activar planes de contingencia, identificar fuentes alternas de suministro en cada municipio y fortalecer la articulación con los organismos de gestión del riesgo. El norte del Huila figura entre las zonas prioritarias para implementar estas acciones preventivas y garantizar el abastecimiento del recurso hídrico.