Con inversión de $2,600 millones de pesos, lista la Biblioteca de Samacá

El alcalde Wilson Castiblanco Gil, inspeccionó las obras de la nueva Biblioteca Municipal, que ya alcanza el 100% de ejecución. Al respecto, esto fue lo que mencionó a Caracol Radio “la Biblioteca Municipal será un espacio para formar niños, jóvenes, desde donde vamos a motivar la lectura, la escritura, que se ha perdido la importancia que tiene esto en la formación de los estudiantes, pero además de eso tendremos un auditorio, un teatro para desarrollar actividades pedagógicas, lúdicas”.

También se tendrá una ludoteca donde se va prestar una serie de servicios extraescolares que le van a permitir a los niños hacer una buena utilización de su tiempo libre. El mandatario anunció que el presupuesto de esta obra es de $2,600 millones de pesos para invertir en la niñez, en la juventud y también esto va a ayudar a que en Samacá se brinden esos espacios para que los niños luego de que terminen sus clases puedan reforzar allí sus talentos, habilidades y todas las capacidades que tienen.

“Es un trabajo articulado con la empresa privada, ya que, como te decía, se une la Fundación Bolívar y para que se pueda también administrar, cuidar las instalaciones, hacerle mantenimiento y operarla, porque digamos que no es sólo el hecho de construir la infraestructura, hay que también poder mantener las obras en óptimas condiciones”, señaló.

Este espacio permite que los niños y jóvenes se mantengan ocupados en actividades lúdicas y se alejen del alcohol y las drogas.