Karen Lizarazo y Farid Ortiz sacuden el vallenato con “La Pastillita”, una alianza histórica

Karen Lizarazo, La Patrona del Vallenato, presenta “La Pastillita”, su nuevo lanzamiento musical junto a Farid Ortiz.

Una colaboración que une generaciones, estilos y esencia pura del vallenato tradicional.

El sencillo llega como un homenaje al folclor colombiano, sin perder frescura ni actualidad, reafirmando la identidad del género en pleno 2026.

“La Pastillita” es una mezcla auténtica entre la fuerza, versatilidad y voz fresca de Karen Lizarazo y el sabor tradicional que caracteriza a Farid Ortiz.

La canción fue compuesta por Melkis Suárez y retrata, con humor y picardía, una situación tan cotidiana como universal: la eterna disputa por quién manda en el hogar.

Esta colaboración marca también un momento clave en la trayectoria artística de Karen, quien continúa rompiendo esquemas dentro del vallenato y demostrando su capacidad para moverse con naturalidad entre distintos sonidos.

Desde fusiones con pop, merengue y música popular, hasta el vallenato más raizal, Karen reafirma su apuesta por una música sin límites, pero siempre con identidad.

El lanzamiento de “La Pastillita” llega después de un momento histórico para la artista en el Festival de la Leyenda Vallenata.

Donde Karen Lizarazo arrasó con sus presentaciones y convirtió “El Valle es el Valle” en uno de los himnos más coreados de Valledupar.

Karen Lizarazo es hoy la artista femenina más influyente del vallenato actual, la primera mujer del género en firmar con Universal Music Group, y una figura clave en la nueva era del vallenato femenino.

Con producciones como “Voz de Mujer”, “Sin Miedo al Éxito”, “Poder Femenino” y “De Amor Nadie Se Muere”, y con dos nominaciones al Latin Grammy (2020 y 2025).

La Patrona confirma que su liderazgo sigue creciendo, ahora acompañada por una comunidad fiel conocida como Los Karenistas.