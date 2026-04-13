231 capturas y más de 1.100 millones incautados por la Policía en el primer trimestre de año

La Policía Nacional presentó los resultados operativos del primer trimestre de 2026, contra el crimen, el narcotráfico y el cibercrimen a nivel nacional e internacional. (Foto: Getty)

De acuerdo con el balance oficial, durante este periodo se realizaron 231 capturas, de las cuales 72 fueron en flagrancia y 159 por orden judicial. Además, se llevaron a cabo 73 allanamientos y se logró la destrucción de tres laboratorios clandestinos.

Asimismo, en incautaciones, las autoridades decomisaron más de 16 toneladas de estupefacientes, entre ellas 14.973 kilogramos de cocaína y 1.172 kilogramos de marihuana, así como 407 unidades de drogas sintéticas. También fueron incautadas 94 armas de fuego y recuperados 76 vehículos.

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Según el informe a través de procesos de extinción de dominio, se ocuparon 92 bienes avaluados en más de 64 mil millones de pesos, además de la incautación de más de 1.100 millones de pesos en efectivo, junto con dinero falso en moneda nacional y extranjera.

El director de la Policía Nacional, el general William Rincón Zambrano, aseguró que estos resultados reflejan el fortalecimiento de las capacidades investigativas y operativas, así como la cooperación internacional, lo que ha permitido afectar significativamente las finanzas criminales.

Por lo tanto, frente del cibercrimen, se registraron 90 capturas, con un incremento del 18 % en comparación al periodo anterior. De estas, 65 correspondieron a delitos informáticos y 25 a casos de explotación sexual infantil. Asimismo, se esclarecieron 1.298 denuncias, ayudando a más de 7.700 víctimas. Como parte de las acciones, se bloquearon 550 páginas web y se atendieron 3.726 incidentes a través del CAI Virtual.

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Posteriormente en cooperación internacional, se realizaron 60 retenciones por notificación roja de INTERPOL, lo que significa un aumento del 50 %, y 65 extradiciones, la cifra más alta en los últimos cuatro años. Entre ellas, sobresale la extradición de alias “Pipe Tuluá”.

Finalmente, las Seccionales de Investigación Criminal reportaron 5.344 capturas adicionales, más de 2.900 allanamientos, la incautación de 5.290 armas y la recuperación de 1.495 vehículos, consolidando un balance positivo en la ofensiva contra el delito.