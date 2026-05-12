Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh tras 19 años y conmueve en un reencuentro histórico

Amaia Montero volvió. Y lo hizo de la manera más contundente y emotiva posible: regresando como vocalista de La Oreja de Van Gogh después de 19 años.

Credito: EFE/ Miguel Toña (Miguel Tona) Ampliar Credito: EFE/ Miguel Toña (Miguel Tona) Cerrar

Visiblemente emocionada, la cantante española se dirigió al público con palabras que marcaron la noche y explicaron el verdadero significado de su regreso.

“Pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Bajé al mismísimo infierno, pero con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy”, confesó Amaia.

El reencuentro reunió nuevamente a Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería).

El regreso de Amaia marca una nueva etapa para la banda tras la salida de Leire Martínez, quien fue vocalista durante 17 años y dejó el grupo en octubre de 2024.

El espectáculo, de dos horas de duración, recorrió toda la historia musical de La Oreja de Van Gogh con 25 canciones.

Incluyendo temas de sus inicios, clásicos absolutos y dos canciones correspondientes a la etapa con Leire.

Himnos como ‘20 de enero’, ‘Dulce locura’, ‘París’, ‘Pop’, ‘La playa’, ‘El 28’, ‘Rosas’, ‘Cuídate’ y ‘Puedes contar conmigo’ desataron la euforia de un público que cantó cada verso de principio a fin.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Amaia interpretó ‘Tan guapa’ a dúo con Xabi San Martín, cerrando el tema con un abrazo que simbolizó el reencuentro esperado por miles de fans.

También hubo espacio para la novedad con el estreno de ‘Todos estamos bailando la misma canción’, único tema nuevo del repertorio.

La artista no esquivó su historia reciente y habló abiertamente sobre los problemas de salud mental que enfrentó en los últimos años, recibiendo una ovación prolongada del público.

La gira “Tantas cosas que contar” tendrá 35 conciertos en una veintena de ciudades, finalizará el 30 de diciembre, y ya suma más de 400 mil entradas vendidas, con varios sold out.

Confirmando que el regreso de Amaia Montero no es solo musical, sino profundamente simbólico.