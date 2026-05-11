11 may 2026 Actualizado 17:15

Anitta y Shakira son acusadas de presunto plagio en su nueva colaboración “Choka Choka”

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el dúo argentino Sarao presentó fragmentos de ambas canciones comparándolas entre si.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 3: Shakira and Anitta perform live during a concert as part of TODO MUNDO NO RIO at Copacabana beach on May 3, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Shakira)

Este fin de semana se conoció que un dúo argentino, conocido como Sarao, denunció a Anitta y Shakira por presunto plagio en su nueva colaboración “Choka Choka”, con su canción “Atómica”.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Sarao presentó fragmentos de ambas canciones.

¿Por qué Anitta y Shakira son acusadas de plagio?

“Shakira y Anitta nos copiaron. Hace muy poco, Anitta y Shakira sacaron esta canción”, inició Sarao, mostrando una porción de “Choka Choka”.

“Hace cinco meses nosotras sacamos esta canción”, continuaron mostrando parte del video de “Atómica”.

¿En qué se parecen ambas canciones?

“Son muy parecidas. Nosotras al principio como: no hay chance de que Anitta y Shakira escuchen nuestro tema y se hayan inspirado o nos hayan copiado. Tiene que ser una casualidad. Shakira ni nos conoce. Después le mostramos esto a nuestros seguidores y muchos coinciden en que pueden haber sido sus productores”, expresaron.

“Capaz Shakira y Anitta ni saben que nos están copiando, porque, además, hasta la paleta de colores es igual. La única diferencia que hay, vamos a decir la verdad, es, pues, bueno, nuestro trabajo tiene su calidad”, afirmaron.

¿Qué puede hacer el dúo argentino?

En la descripción del video, Sarao aclaró que “Sí. Tenemos registrada la canción, pasa que como la melodía no es exactamente igual, legalmente no hay mucho que podamos hacer”.

Anitta y Shakira lanzaron “Choka Choka” el 10 de abril como el segundo sencillo del octavo álbum de estudio de Anitta, Equilibrium. Un tema funk carioca con influencias urbanas y electrónicas.

