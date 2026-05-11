Personería de Neiva alerta por riesgos y vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes

Neiva

La Personería Municipal de Neiva aseguró que la protección de los niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad para todas las instituciones del municipio. Indicó que el bienestar y las garantías de esta población son fundamentales para el desarrollo social y la construcción de una ciudad más segura y equitativa.

La Personería Municipal de Neiva manifestó su preocupación por el aumento de hechos de violencia intrafamiliar, amenazas y riesgos que afectan a la población infantil y juvenil.

Según Jerson Bastidas, personero de Neiva, comento que “no comparte plenamente este tipo de decisiones. Considera que limitar la movilidad y el esparcimiento de los menores no resuelve de fondo las problemáticas sociales que afectan a esta población y que se requieren acciones integrales y preventivas".

Debido a la influencia de grupos al margen de la ley y al uso de adolescentes en actividades delictivas y de microtráfico. La entidad hizo un llamado a las dependencias de la administración municipal y al Gobierno Nacional para fortalecer el cumplimiento de las alertas tempranas 019 y 022 de la Defensoría del Pueblo.