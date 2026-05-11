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11 may 2026 Actualizado 12:40

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Neiva

Personería de Neiva alerta por riesgos y vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes

La entidad pidió fortalecer acciones institucionales, para proteger a los menores de la violencia y la ilegalidad.

La entidad hizo un llamado a las dependencias de la administración. Foto Policía Neiva.

La entidad hizo un llamado a las dependencias de la administración. Foto Policía Neiva.

La entidad hizo un llamado a las dependencias de la administración. Foto Policía Neiva.
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Neiva

La Personería Municipal de Neiva aseguró que la protección de los niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad para todas las instituciones del municipio. Indicó que el bienestar y las garantías de esta población son fundamentales para el desarrollo social y la construcción de una ciudad más segura y equitativa.

La Personería Municipal de Neiva manifestó su preocupación por el aumento de hechos de violencia intrafamiliar, amenazas y riesgos que afectan a la población infantil y juvenil.

Según Jerson Bastidas, personero de Neiva, comento que “no comparte plenamente este tipo de decisiones. Considera que limitar la movilidad y el esparcimiento de los menores no resuelve de fondo las problemáticas sociales que afectan a esta población y que se requieren acciones integrales y preventivas".

Debido a la influencia de grupos al margen de la ley y al uso de adolescentes en actividades delictivas y de microtráfico. La entidad hizo un llamado a las dependencias de la administración municipal y al Gobierno Nacional para fortalecer el cumplimiento de las alertas tempranas 019 y 022 de la Defensoría del Pueblo.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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