En zona rural de Puerto Caicedo-Putumayo, contundente golpe a la minería ilegal

Neiva

La ofensiva fue liderada por tropas del Batallón de la Vigésima Séptima Brigada, en coordinación con organismos de inteligencia, el operativo se desarrolló en la vereda Playa Rica, donde las autoridades ubicaron complejos clandestinos dedicados a la explotación minera a cielo abierto, utilizados presuntamente por integrantes de estructuras criminales vinculadas a los Comandos de Frontera.

El material incautado tendría un valor superior a los 128 millones de pesos. Además, las autoridades estiman que el operativo generó pérdidas cercanas a los 3.000 millones de pesos para estas organizaciones ilegales. Durante la intervención fueron destruidas cuatro dragas tipo buzo, dos clasificadoras, cientos de metros de manguera y tubería empleadas para la extracción ilegal de oro

Las autoridades asestaron un fuerte golpe contra las economías ilegales en el departamento del Putumayo, luego de una operación militar que permitió destruir siete estructuras utilizadas para la extracción ilícita de minerales en zona rural de Puerto Caicedo. La acción afectó de manera directa las fuentes de financiación de grupos armados ilegales.

Con esta operación, se evitó además la comercialización ilegal de cerca de 6.000 gramos de oro que serían utilizados para sostener actividades criminales en el Putumayo. Este tipo de actividades ilícitas no solo fortalecen las finanzas de grupos armados organizados, sino que también provocan severos impactos ambientales, contaminación de ríos y deterioro de los ecosistemas amazónicos.