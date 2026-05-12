Alcaldía de Chiquinquirá justifica demoras en el Parque de La Pola

La Alcaldía de Chiquinquirá explicó las razones por las cuales se han presentado retrasos en la entrega de las obras del Parque de La Pola, uno de los escenarios públicos más representativos del municipio. Según la administración municipal, el proyecto ha requerido ajustes técnicos, actualizaciones presupuestales y obras adicionales que no estaban contempladas inicialmente dentro de los diseños originales.

El alcalde Jefferson Caro reconoció que el tiempo de ejecución ha sido superior al previsto y aseguró que durante el desarrollo de la obra surgieron situaciones no contempladas desde el inicio del proyecto. «...Cuando uno hace obras civiles pasan algunas situaciones y eventualidades que no se tenían y toca solucionarlas para que la obra quede bien...», manifestó el mandatario durante declaraciones entregadas a Caracol Radio.

El alcalde explicó que los recursos del proyecto provienen del Sistema General de Regalías y que el cambio de vigencia obligó a realizar ajustes técnicos y financieros para solicitar una adición presupuestal. «...Como hubo cambio de año, los precios se tienen que ajustar y estamos pidiendo una adicional para complementar algunas obras que no se tenían plasmadas desde el comienzo del proyecto...», afirmó Caro. También indicó que el objetivo es garantizar que el escenario quede en óptimas condiciones para el uso de la comunidad.

Según la administración municipal, los documentos técnicos requeridos para continuar el trámite fueron entregados recientemente por la interventoría y radicados ante la Gobernación de Boyacá. «...El interventor nos lo entregó el día 2 de mayo y el día 5 fue radicado ante la Gobernación...», aseguró el alcalde, quien agregó que ya fue solicitada una mesa técnica con el departamento para continuar el proceso de aprobación de los recursos adicionales.